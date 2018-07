Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 30 juillet 2018

0 0

Adthink a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 7,14 millions d'euros, en repli de 36,4%. Il intègre notamment un effet de périmètre par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (cession d'Orchidia Marketing au 30 juin 2017, arrêt de certaines activités d'édition, sortie du périmètre d'IT News Info au 31 mars 2018).AdUX se renforce au capital de sa filiale Quantum en prenant le contrôle de 100% du capital. Cette opération sera réalisée en deux fois. AdUX va d'abord acquérir 3,13% du capital de Quantum rémunérés en numéraire (soit 200 000 euros). Ensuite, il achètera 15,87% du capital de Quantum (évalués à un montant de 1,014 million d'euros) rémunérés par 210 000 actions AdUX estimées à un cours de 4,83 euros et émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.Air Liquide a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 0,7% de son chiffre d'affaires, à 5,15 milliards d'euros. En données comparables, il a progressé de 5,6%. Le seul chiffre d'affaires Gaz & Services, soit près de 96% des revenus totaux, a augmenté de 5,1% en données comparables. Sur l'ensemble du semestre, Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 10,16 milliards d'euros, en baisse de 1,3%. En données comparables, il s'apprécie de 5,8%. Sur cette base, le résultat opérationnel courant du spécialiste des gaz industriels ressort à 1,617 milliard d'euros.Altaréa Cogedim cède à Crédit Agricole Assurances le contrôle de la holding Alta Rungis, devenue Predi Rungis, détenant 33,34% de la Semmaris. La Semmaris est la société gestionnaire du marché de Rungis. La gouvernance de la Semmaris reste inchangée : son capital est détenu par l'Etat (33,34%), Predi Rungis (33,34%), la Ville de Paris (13,19%), le Département du Val-de-Marne (5,60%), la Caisse des Dépôts et Consignations (4,60%), et les professionnels (9,93%).CNP Assurances confirme ce matin son objectif de croissance organique du RBE (résultat brut d'exploitation) d'au moins 5% en 2018 par rapport à 2017. La premier assureur de personnes de France a dévoilé, au titre de son premier semestre, un résultat net part du groupe en croissance de 2,3% à 672 millions d'euros (+2,6% à périmètre et change constants). Son RBE s'élève à 1,499 milliard d'euros, en hausse de 1,5% (+7,9% à périmètre et change constants). Enfin, son chiffre d'affaires total a atteint 16,95 milliards d'euros, en hausse de 3,6% (+6,6% à périmètre et change constants).Eurofins Scientific a levé 550 millions d'euros par l'intermédiaire d'un prêt Schuldschein souscrit par plus de 30 banques asiatiques et européennes. Le groupe d'analyses médicales offre un taux d'intérêt de 1,38% pour une maturité de cinq ans. "Cet instrument de dette offre le taux d'intérêt le plus bas de l'histoire du groupe, réduisant significativement le coût de la dette d'Eurofins", se félicite la société.Fromageries Bel a publié ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe agroalimentaire affiche un bénéfice net (part du groupe) de 53 millions d’euros sur la période, soit une baisse de 36,9% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel s’inscrit à 88 millions d’euros, en baisse de 33,1%. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 1,626 milliard d’euros, en recul de 2,4%.Imerys a publié ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe de spécialités minérales a réalisé un résultat net (part du groupe) de 194,1 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 12,7 % par rapport au premier semestre 2017. De son côté, le résultat opérationnel courant s'établit à 283,8 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 7,7 %. Hors effet des variations des devises (- 21 millions d'euros), la progression ressort à +17%.Le groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissements GACP, basé aux Etats-Unis, en vue de la cession de 100% du pôle FC Girondins de Bordeaux. Dans un contexte d’augmentations des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1, le groupe M6 considère que « la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats ».L'enseigne d'ameublement dévoilera ses résultats semestriels après la fin des cotations.??Le fabricant d'engins de manutention détaillera ses résultats semestriels après la séance de Bourse.??La société communiquera ses résultats semestriels après la clôture de la Bourse.??Onxeo a réduit sa perte nette du premier semestre, passée de -11,6 millions d'euros en 2017 à -8,8 millions en 2018. Son chiffre d'affaires est passé pour sa part de 3,36 à 2,10 millions d'euros. Cette baisse provient notamment de la cession des produits Loramyc et Sitavig à Vectans Pharma fin juillet 2017. Enfin, au 30 juin 2018, Onxeo disposait d'une trésorerie de 11 millions d'euros contre 14,3 millions d'euros au 31 décembre 2017. Ceci procure une visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2020 sur la base du plan de financement actuel qui inclut un développement élargi pour AsiDNA.La maison-mère de Canal+ et Universal Music présentera ses résultats semestriels en fin de journée.WeAccess, opérateur français de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises, a obtenu l'attribution par l'Arcep de la licence 4G fixe pour le département du Loiret jusqu'au 26 juillet 2026. Ce succès annonce l'ouverture d'un nouveau marché de près de 2 millions de prises en France, dont WeAccess ambitionne de devenir l'un des leaders grâce à son expertise dans la technologie Radio et à sa forte implantation dans différents départements.