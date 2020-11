Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 30 novembre 2020

© AOF 2020

AB SCIENCEAB Science et la Banque Européenne d'Investissement (BEI ) ont signé un accord de prêt d'un montant global de 15 millions d'euros (le Prêt Covid 19). Ce prêt permettra à AB Science de financer le programme de développement clinique évaluant le masitinib dans le traitement de la Covid-19. Le masitinib pourrait être efficace dans le traitement de la Covid-19 en raison de son double mécanisme d'action anti-inflammatoire et antivirale récemment découvert.ADL PARTNERLe groupe de médias ADL Partner a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de 3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un Volume d’Affaires Brut de 70,2 millions, en progression de 1,7%. Sur les neuf premiers mois 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 99,1 millions d'euros, en baisse de 1% (contre 100,1 millions pour la même période en 2019), tandis que le Volume d’Affaires Brut s’élève à 206,8 millions d'euros, en retrait de 1,6 %.AXAAxa a conclu un accord afin de céder à Gulf Insurance Group ses activités d'assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation dans Axa Golfe, Axa Cooperative Insurance Company et Axa Green Crescent Insurance Company pour un montant total en numéraire de 269 millions de dollars (ou 225 millions d'euros).BIGBEN INTERACTIVELe groupe spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles et de jeux vidéo publiera ses résultats du premier semestre.CARMILALors de sa réunion du 26 novembre 2020, le conseil d'administration de Carmila a pris acte du départ de Géry Robert-Ambroix en qualité de directeur général délégué de la société. Géry Robert-Ambroix a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.CGGCGG annonce l'extension pour une période de trois ans de son centre de traitement dédié pour Petroleum Development Oman (PDO) à Muscat. Ce nouveau contrat pour la fourniture de services d'imagerie sismique terrestre de haut de gamme couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. PDO opère en Oman sur une zone qui couvre près d'un tiers de la surface du pays. Au sein de ce centre dédié, PDO déploie avec CGG de nouvelles technologies et de nouvelles séquences d'imageries pour répondre aux nombreux besoins d'exploration et de production.COMPAGNIE DES ALPESLe conseil d'administration de la Compagnie des Alpes envisage qu'à l'expiration du mandat de PDG de Dominique Marcel, la présidence du conseil d'administration et la direction générale soient désormais dissociées. Dans cette perspective, lors de l'assemblée générale qui se tiendra en mars prochain, le conseil a l'intention de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Dominique Marcel afin qu'il puisse être désigné président de cette instance.FOUNTAINE PAJOT/NEXTSTAGENextStage a cédé l'intégralité de sa participation dans le Groupe Fountaine Pajot (au travers de sa holding de contrôle La Compagnie du Catamaran, dont NextStage détenait 38%). Le produit de cession et les dividendes versés par le groupe permettent à NextStage de réaliser un multiple de x 3,7 et un TRI de 29% sur son investissement initial et sont le reflet des cinq années de collaboration fructueuse. Cette cession se fait sur une valeur identique à la valorisation retenue dans le calcul d'Actif Net Réevalué au 30 septembre de NextStage.GENFITGenfit a annoncé que la période de construction du livre d'ordres inversé de son offre de rachat d'une partie de ses 6.081.081 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance 16 octobre 2022 s'est achevée de manière satisfaisante le 27 novembre 2020 au soir comme prévu. La biotech va donc maintenant recueillir le plus rapidement possible les contrats de rachat des Oceanes (Bond Repurchase Agreements) de la part des investisseurs lui ayant communiqué leurs ordres et annoncera les résultats définitifs dès que ce processus sera achevé.LEXIBOOKLe spécialiste des produits électroniques de loisirs publiera ses résultats du premier semestre.NEXANSSuite au communiqué précédent, Nexans annonce que tous les échanges avec Cenergy Holdings S.A. ont à présent pris fin. Le 12 novembre, Nexans avait indiqué être en négociations avec le groupe grec dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles.SANOFILa Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne aux enfants âgés de 6 à 11 ans présentant une forme sévère de dermatite atopique et nécessitant un traitement systémique. Dupixent est le seul médicament systémique approuvé dans l'UE pour le traitement de cette catégorie de patients.TOUAXTouax SCA a annoncé avoir procédé au rachat et à l’annulation d’une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI ) émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour un montant nominal de 24,2 millions d’euros. Le montant nominal restant en circulation s’élève désormais à 26,6 millions d’euros. Cette opération permet d’optimiser la structure de capital du spécialiste des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) et d’abaisser les charges afférentes.