Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 31 décembre 2018

INSIDE SECUREInside Secure a porté le ratio de conversion et/ou d'échange des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) émises le 29 juin 2017 de 1 action ordinaire pour 1 Oceane à 1,250 action ordinaire pour 1 Oceane à compter de ce jour.VISIOMED GROUPDans le cadre du lancement de son augmentation de capital de 7,1 millions d'euros, Visiomed Group a annoncé le détachement du droit préférentiel de souscription (DPS) qui sera coté du 31 décembre 2018 au 14 janvier 2019. Sur la base du dernier cours de l'action (0,1264 euro) le 28 décembre, le cours de référence du DPS le 31 décembre à l'ouverture s'établit à 0,0509 euro et le cours de l'action ex-droit à 0,0755 euro.RENAULTLe parquet de Tokyo a décidé de maintenir Carlos Ghosn en garde à vue jusqu’au 11 janvier. L’ex-président du constructeur japonais Nissan reste donc au centre de détention de Kosuge et va continuer d’être interrogé sur les accusations d’abus de confiance aggravé. Carlos Ghosn est derrière les barreaux depuis le 19 novembre.APRILLe courtier April est entré en négociations exclusives portant sur le projet de cession de la participation majoritaire d'Evolem au capital d'April à CVC Fund VII suivi d'une offre publique. Dans le cadre de l'analyse des différentes options stratégiques et des possibles évolutions de sa participation au capital d'April, la société Evolem, détentrice de 65,13 % des actions, a initié un processus d'appel d'offres compétitif à la suite duquel un certain nombre d'offres lui ont été remises.REXELRexel, distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie, a décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'agence Fitch Ratings, qui arrive à échéance le 31 décembre 2018. Le groupe reste noté par les agences Moody's et Standard & Poor's. "Cette décision prend en compte la réduction du niveau d'endettement de Rexel et est en ligne avec la pratique de marché, avec une majorité de sociétés ayant une couverture crédit assurée par 2 agences ", a expliqué le groupe. Rexel est actuellement noté Ba2 avec une perspective stable par Moody's et BB avec perspective stable par S&P.