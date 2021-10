Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 4 octobre 2021

© AOF 2021

Au 3ème trimestre 2021, Argan a enregistré des revenus locatifs de 40,8 millions d’euros, en progression de 12% par rapport au 3ème trimestre 2020. Sur les neufs premiers mois de son exercice, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium a ainsi enregistré des revenus locatifs de 117 millions d’euros, en croissance de 10% sur un an. « Cette forte croissance de 10% des revenus locatifs s’explique par l’effet année pleine des livraisons de 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l’année », a expliqué Argan.Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Samedi dernier dans la Voix du Nord, Barthélémy Guislain, président de l'AFM, principal propriétaire d'Auchan, a déclaré : "Nous pouvons discuter d'alliances ou de partenariats, nous l'avons toujours fait, mais une chose est certaine : nous ne vendrons jamais Auchan !" Le dirigeant a réagi à l'article du Monde selon lequel Auchan et Carrefour pourraient se rapprocher.CGG a finalisé la vente précédemment annoncée de l'activité GeoSoftware de CGG à Topicus.com et Vela Software pour une contrepartie totale en espèces de 95 millions de dollars (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels). Cette transaction est entrée en vigueur le 1er octobre 2021.Le tribunal de district du Delaware a statué que le brevet invoqué dans le cas de la contrefaçon de brevet par CareDx à l'encontre d'Eurofins Viracor est invalide. Eurofins Viracor se réjouit que le tribunal a validé ses arguments et rendu un jugement en sa faveur, face à cette contestation affectant les outils de diagnostic critiques de gestion du risque de rejet d'organe, fabriqués par la société.GenSight Biologics a annoncé que des présentations orales sur Lumevoq et GS030 seront données lors des congrès 2021 de l'ASRS et de l'ESGCT en octobre. L'équipe de management participera et présentera également à plusieurs conférences Investisseurs au cours du même mois d'octobre.Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics.Hoffmann Green Cement Technologies a signé un contrat de distribution de son ciment H-IONA au Benelux avec l'entreprise EcoBati, une enseigne historique belge disposant d'une expertise et d'une expérience de plus de 30 ans dans la vente et le conseil des matériaux de construction écologiques. Le groupe belge EcoBati achètera et distribuera au sein de ses points de vente, et via son site Internet des sacs de ciment H-IONA de 25 kg. A travers ce partenariat, le ciment le plus décarboné du marché européen sera proposé pour la première fois à la vente en Europe.Le groupe NanoMIR de l'Université de Montpellier, leader mondial des matériaux semi-conducteurs composés à base d'antimoniure, a commandé auprès de Riber un système MBE de recherche Compact 21 DZ multi-chambres entièrement automatique. L'acquisition de l'équipement a été financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) géré par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) (Projet " HYBAT ", ANR-21-ESRE-0026).Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de la société Raboni Normandie, un distributeur multi-spécialiste de matériaux de construction sur le marché dynamique de la rénovation résidentielle et de l'efficacité énergétique en France. Raboni Normandie réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020 avec 12 points de vente. Il emploie plus de 100 personnes. Ces points de vente permettront de compléter la présence territoriale de Point.P en Normandie, où l'enseigne est déjà présente avec un réseau de 70 points de vente.Le conseil d'administration de Technip Energies proposera la nomination de Colette Cohen en tant qu'administratrice non exécutive à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe qui se tiendra en 2022. Jusqu'à l'assemblée, Colette Cohen assistera aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observatrice.Tikehau Capital se donne pour ambition de disposer dès 2025 de plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion exclusivement dédiés à l'urgence climatique. Le groupe créée un Centre d'Action Climat ayant pour mission de mobiliser les expertises et les innovations et de coordonner la stratégie climat globale de Tikehau Capital. Pierre Abadie est nommé directeur Climat du groupe, et dirigera à ce titre le Centre d'Action Climat, en complément de ses fonctions de co-gérant du fonds de private equity T2 Energy Transition de Tikehau Capital.Suite à la finalisation de l'acquisition par Adani Green Energy Limited (AGEL) de 100 % de SB Energy India, TotalEnergies, qui détient une participation de 20 % dans AGEL, ajoute une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable. SB Energy India dispose d'un portefeuille global de projets renouvelables de 5 GWac à travers quatre États indiens. Cette transaction valorise SB Energy India à un montant d'environ 3,5 milliards de dollars.Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci a signé vendredi une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissement vendra à Vinci, au plus tard à l'échéance du 25 octobre 2021, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 200 millions d'euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie.