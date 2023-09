Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 4 septembre 2023

BioMérieux

BioMérieux a cédé vendredi 1,03% à 94,62 euros à la Bourse de Paris après avoir dévoilé des profits inférieurs aux attentes. Au premier semestre, le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un résultat net, part du groupe, en repli de 29,1% à 162 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant contributif a, lui, reculé de 9,5% à 291 millions d'euros, 16,5% des ventes contre 19,4% au premier semestre 2022. Le consensus était plus élevé, s'élevant à 303 millions d'euros pour le résultat opérationnel courant contributif et à 17,3% pour la marge.



Carrefour

Troisième plus forte baisse du CAC 40, Carrefour a fléchi vendredi de 2,18% à 17,29 euros. Le distributeur a annoncé la nomination de son nouveau directeur exécutif en France en la personne d'Alexandre de Palmas, à compter du 4 septembre. Jusque-là, il était directeur exécutif de Carrefour Espagne. Il succède à Rami Baitieh qui quitte le Groupe pour se consacrer à un nouveau projet professionnel à l'étranger.



Celyad

La biotech publiera ses résultats du premier semestre.



Delta Plus Group

Le spécialiste des équipements de protection individuelle annoncera ses résultats du premier semestre.



Ipsen

Ipsen a annoncé la cooptation de Pascal Touchon en tant qu'administrateur indépendant au sein de son Conseil d'administration à compter du 4 octobre 2023. Sa nomination fait suite à la décision de Paul Sekhri de se retirer de ses fonctions d'administrateur à la même date en raison d'autres engagements professionnels. Expert en biotechnologie et leader du secteur pharmaceutique, Pascal Touchon est le PDG d'Atara Biotherapeutics. Il a auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Novartis et Servier, et a également siégé au Conseil d'administration de différentes biotechs.



Renault

Renault a clôturé vendredi à la dernière place de l'indice phare de la place parisienne, fléchissant de 6,25% à 35 euros. Cette baisse est intervenue alors qu' UBS est passé de Neutre à Vendre sur la valeur, avec un objectif de cours abaissé de 42 à 31 euros. Le broker a estimé que " la plupart des indicateurs ne s'améliorent plus " alors que " les fabricants de masse traditionnels sont les plus exposés au risque d'une crise structurelle du marché " de l'automobile, du fait de " l'intensification de la concurrence des équipementiers chinois et de Tesla ".



Saint-Gobain

Au même titre que le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari, Saint-Gobain va rejoindre l'Euro Stoxx 50, indice de référence sur le Vieux Continent à compter du 18 septembre. Le géant français des matériaux de construction a enregistré un bond de son action de près de 50% sur les douze derniers mois. Les deux sociétés vont remplacer la société immobilière Vonovia et le groupe irlandais CRH. Par ailleurs ,dans le Stoxx Europe 50, ING et Munich Re remplaceront Kering et Adyen.