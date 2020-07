Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 6 juillet 2020

0

AIR FRANCE-KLMVendredi dernier, Air France et HOP! ont présenté à leurs représentants du personnel leurs orientations stratégiques et les perspectives d'adaptation des effectifs consécutives à la crise du Covid-19. Pendant trois mois, l'activité et le chiffre d'affaires d'Air France ont chuté de 95 %, et au plus fort de la crise, la compagnie a perdu 15 millions d'euros par jour. La reprise s'annonce très lente en raison des nombreuses incertitudes qui persistent sur la situation sanitaire, la levée des restrictions de voyage et l'évolution de la demande commerciale, a expliqué la société.COMPAGNIE DES ALPESLe Conseil Départemental de la Vienne a retenu le projet déposé par les équipes de la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site du Futuroscope, pour la mise en place d’un nouveau bail de 30 ans. Un projet transformant concernant le site actuel du Futuroscope ainsi que son extension seront portés dans le cadre de ce nouveau bail. La signature définitive devrait intervenir fin septembre et le nouveau bail débuter en janvier 2021.EGIDELe 1er juillet 2020, en fin d’après-midi, alors que le site d'Egide USA à Cambridge, Maryland (Etats-Unis), était fermé pour cause de week-end prolongé pour la fête nationale du 4 juillet, un incendie s'est déclaré dans la zone de traitement de surface. Le spécialiste desboîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles précise qu'il a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de blessé.GENSIGHT BIOLOGICSGenSight Biologics a annoncé que l'efficacité et la sécurité de Lumevoq ont été maintenues chez des patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) 3 ans après une injection unique de cette thérapie génique. Ce résultat a été observé dans l'étude de suivi à long terme CLIN06, proposée aux participants des études pivots de Phase III. Ces nouvelles données viennent renforcer le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq en Europe, dont le dépôt est prévu en septembre 2020.INVENTIVAInventiva a annoncé que le nombre de patients à recruter dans l'étude évaluant lanifibranor chez les patients atteints de diabète de type 2 (T2DM) et de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) a été réduit à 34 (contre 64 initialement. Cette décision a été prise à la suite des effets plus importants que prévus concernant la réduction de la stéatose lors de l'étude de Phase IIb Native dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH).Les résultats de l'étude de Phase II sont attendus en 2021.SENSORIONSensorion a nommé d'Edwin Moses, ancien PDG d'Ablynx, au poste de président de son conseil d'Administration. Edwin Moses été président puis PDG d'Ablynx pendant 14 ans, a piloté sa croissance et transformé cette petite organisation centrée sur la recherche jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018.SOLOCALSoLocal, dont le titre est suspendu depuis le 15 juin, a annoncé que la reprise de la cotation de ses titres a été fixée au lundi 6 juillet 2020. Ce, après voir précisé qu'après d'intenses négociations, le groupe et ses créanciers financiers ont trouvé les termes d'un accord afin d'assurer la liquidité du groupe et réduire son niveau d'endettement. Aussi, le conseil d'administration de la société a décidé à l'unanimité d'approuver ce plan et de recommander l'approbation des résolutions correspondant à cette solution aux actionnaires du groupe.TECHNICOLORLe comité des établissements de crédit et assimilés (CECA) a approuvé le projet de plan de sauvegarde de Technicolor à une majorité de 100% des votes exprimés. Le groupe rappelle qu'une forte participation est nécessaire à son assemblée générale pour atteindre le niveau de quorum minimum. De plus, un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions est de la plus haute importance pour l'avenir de la société. Cela en effet facilitera la mise en œuvre du plan de sauvegarde, ouvrant un nouveau chapitre au développement de l'entreprise.VILMORINVilmorin & Cie lance une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, arrivant à maturité en mai 2021 pour le 10 juillet 2020. Le montant maximum de l'offre sera annoncé aux porteurs obligataires le 13 juillet 2020 avec un règlement-livraison prévu le 15 juillet 2020. L'objectif de Vilmorin & Cie, au travers de cette opération, est d'anticiper ses échéances financières et de poursuivre sa stratégie d'optimisation de ses capacités financières.