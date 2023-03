Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 6 mars 2023

Alstom

Alstom inaugure un nouveau site de production à Valmadrera (Lecco, Italie) dédié à l'électrification ferroviaire. Il s'agit d'une nouvelle usine qui développera et fabriquera des composants de transmission de puissance pour les lignes de chemin de fer, de métro et de tramway. Le nouveau site de production confirme la présence d'Alstom sur le marché italien et international des infrastructures ferroviaires et de l'électrification.



Delta Drone

Quelques mois après le placement de la filiale Delta Drone Engineering sous sauvegarde, le Tribunal de Commerce de Nantes, par décision en date du 1er mars 2023, a converti la procédure de sauvegarde Judiciaire en Liquidation Judiciaire. Les systèmes de drone développés par Delta Drone Engineering (ISS Spotter pour le secteur de la sécurité et Countbot pour le secteur de la logistique) sont désormais opérationnels (depuis la fin du 1er semestre 2022) et ne nécessitent plus de travaux de R&D reposant sur une équipe complète d'ingénieurs.



Elior

Elior a fait part de la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec Derichebourg SA, dans le prolongement du communiqué du 20 décembre 2022, relatif au projet d'acquisition de Derichebourg Multiservices par Elior Group. Il s'agit d'une étape importante pour la création d'un nouveau leader de la restauration collective et du multiservices. L'opération reste soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, en particulier l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations et l'obtention d'une dérogation de l'AMF.



Fnac Darty

Fnac Darty a indiqué vendredi que plusieurs acteurs du secteur de la fabrication et de la distribution de produits électroménagers avaient reçu une notification de griefs de la part des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence dans laquelle il est reproché, notamment, à un certain nombre de fournisseurs d'avoir pris part à une entente verticale avec certains de leurs distributeurs.



Séché Environnement

Le spécialiste de traitement des déchets annoncera ses résultats annuels.