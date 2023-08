Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 7 août 2023

Biocorp

Dans le prolongement de l'annonce du projet d'acquisition de Biocorp par Novo Nordisk (entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé, Biocorp annonce, suite à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, la réalisation ce jour de l'acquisition hors marché par Novo Nordisk auprès de Bio Jag, actionnaire principal de Biocorp (ainsi que de certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital) d'un total de 2.838.669 actions représentant 64,3% du capital et 64,09% des droits de votes de Biocorp pour un prix de 35 euros par action.



Eutelsat

Eutelsat Communications annonce la signature par sa filiale Eutelsat Asia PTE LTD d'un accord de partenariat avec la filiale Space Tech Innovation Limited (STI) de Thaicom, l'un des principaux opérateurs de satellites d'Asie. L'accord qui vient d'être signé porte sur l'exploitation d'un nouveau satellite doté d'une technologie innovante définie par logiciel (Software-Defined Satellite, SDS), devant être localisé à la position orbitale 119,5° Est en couverture de l'Asie.





Orapi

Le groupe Paredes a proposé le 21 juin 2023 aux deux principaux actionnaires d'Orapi de constituer un nouvel ensemble intégré. M. Guy Chifflot, le fondateur et premier actionnaire d'Orapi, directement et indirectement via les sociétés La Financière M.G.3.F. et GC Consult, a accepté de céder à Paredes ses 2.315.265 actions représentant 34,8% du capital et ses 2.242.763 ORA 2 (obligations remboursables en actions) représentant potentiellement 11,5% supplémentaires du capital, une fois remboursées en actions.



Poujoulat

Poujoulat a dégagé un chiffre d'affaires du premier trimestre, en progression de 8,5% à 75,68 millions d'euros, par rapport à la même période l'an passé. Frédéric Coirier, Pdg du spécialiste des conduits de cheminée , a déclaré : " Les résultats de ce premier trimestre nous permettent de réaffirmer nos objectifs initiaux de croissance situés entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, après un exercice 2022/2023 exceptionnel. Toutefois, nous restons vigilants quant à l'évolution du marché immobilier qui pourrait nous impacter dans la branche " conduits de cheminée ".



Visiativ

Visiativ annonce avoir été choisi par le Tribunal de Commerce de Toulouse pour reprendre l'intégralité des actifs et l'ensemble des employés de la société Techform, éditeur de logiciels pure-player de configuration technique et commercial. Cette acquisition permet de renforcer la Visiativ Innovation Platform proposée aux PME et ETI industrielles. Créée en 2000 par son dirigeant fondateur Charles Bensoussan, la société Techform s'est imposée dans le développement de solutions de chiffrages et de configurations techniques dédiées aux produits complexes.