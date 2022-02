Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 7 février 2022

© AOF 2022

Delfingen a relevé son objectif en termes de marge opérationnelle pour l’exercice 2021. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 6 %, contre 5 % précédemment. La guidance avait toutefois été abaissée en novembre dernier.Suite à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, Eramet a finalisé la cession de sa filiale Eramet Sandouville, usine hydro-métallurgique localisée en France, à Sibanye-Stillwater, un groupe international leader dans le secteur minier et métallurgique. Après prise en compte des ajustements de prix, le produit net de cession réalisé devrait s'élever à environ 85 millions d'euros, avec un impact positif sur la trésorerie d'Eramet.Eurazeo et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l'un des principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, ont conclu un partenariat stratégique. Dans un premier temps, celui-ci sera axé sur des investissements dans les hôtels en Europe, en ciblant de grands actifs ou des portefeuilles bien positionnés pour bénéficier de la reprise du avec secteur.Les dirigeants-actionnaires de référence d'Eurobio Scientific, Denis Fortier et Jean-Michel Carle Grandmougin (les entrepreneurs), ont signé un accord avec NextStage AM en vue de la réalisation par NextStage AM d'un investissement de 35,5 millions d'euros dans une holding, baptisée EurobioNext, à constituer par les entrepreneurs. EurobioNext détiendra environ 28,3% du capital d'Eurobio Scientific, à l'issue d'opérations d'apports et de cessions de titres détenus par les entrepreneurs, sur la base d'un prix de 25,28 euros par action Eurobio Scientific.Suite au succès de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella par Faurecia le 31 janvier 2022, le nouveau groupe combiné célèbre aujourd'hui son " Day One ". L'équipementier automobile français souligne à cette occasion "un rationnel stratégique fort entre deux entreprises très complémentaires". Faurecia a l'ambition d'atteindre des ventes supérieures à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros en 2025.Le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le Conseil d'administration de Latécoère a décidé de proposer aux actionnaires de la société la mise en place d'un plan d'intéressement en actions au profit de salariés et mandataires sociaux du groupe. " L'objectif est de consolider les liens sur le long terme et d'aligner les intérêts des actionnaires avec ceux du management ", a expliqué l'équipementier aéronautique.Le spécialiste des navettes autonomes publiera son chiffre d'affaires annuel.Pharmagest a enregistré un chiffre d'affaires 2021 en croissance de 12,41% à 193,07 millions d'euros. Le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe anticipe par ailleurs d'excellents résultats pour l'année 2021. Le groupe a indiqué aborder avec confiance l'exercice 2022. Il rappelle que les engagements du Ségur de la Santé intéressent l'ensemble des acteurs du système de santé : les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, le secteur médico-social, les EHPAD.Roctool a été sélectionné pour la réalisation de multiples composants pour un important programme d'habitacle automobile. Ce début d'année est marqué par le lancement d'un grand projet d'intérieur automobile qui s'échelonnera sur 2022 et 2023, indique le groupe. "La technologie Roctool de chauffage des moules par induction pour l'injection des plastiques est à nouveau plébiscitée pour diverses pièces d'aspect et de décoration d'un nouvel habitacle de voiture", se félicite la société.La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Enjaymo (sutimlimab-jome) pour réduire le recours aux transfusions de globules rouges afin de traiter l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF). Enjaymo est premier et seul traitement approuvé pour les personnes souffrant de la MAF et agit en inhibant la destruction des globules rouges (ou hémolyse).Selectirente a finalisé un refinancement de 240 millions d'euros auprès de ses partenaires bancaires historiques. "Cet accord témoigne de la bonne dynamique et de la solidité des fondamentaux de la société, et prépare l'accélération de sa croissance grâce à l'optimisation de sa structure financière", a indiqué la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité en centre-ville.