Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 7 octobre 2019

AIRBUSL'Europe organise sa riposte face aux Etats-Unis dans le dossier Boeing/Airbus. Vendredi dernier, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet de création de deux entreprises communes par les fabricants d'aéronefs Boeing et Embraer au regard du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission craint que l'opération ne réduise la concurrence sur le marché des avions commerciaux.ARCHOSArchos a dévoilé, au troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en repli de 28%. Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes, sur un marché européen en recul, marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques asiatiques. Dans ce contexte difficile, le groupe a décidé de mettre en place des actions de restructuration.DBV TECHNOLOGIESRetardé à la surprise générale en décembre dernier, le dépôt de la demande de Licence Biologique pour Viaskin Peanut de DBV Technologies a été accepté par la FDA. La date cible de l'obtention de l'enregistrement final indiquée par la FDA est le 5 août, 2020, a précisé la biotech française. La FDA a également indiqué que la tenue du Comité Consultatif visant à discuter plus en détails la demande de DBV pour Viaskin Peanut est en cours de planification.MEDIAWANMediawan a annoncé l'augmentation de son capital social. Au terme d'un Directoire en date du 1er octobre 2019, le capital social a été porté à 319.227,23 euros correspondant à 31.922.723 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, suite à une augmentation de capital induisant l'émission de 46.317 actions nouvelles, consécutive à l'acquisition d'actions gratuites attribuées le 30 septembre 2017. Le groupe a également annoncé le transfert de son siège social et l’évolution de son conseil de surveillance.NOVACYTNovacyt a annoncé aujourd'hui le développement réussi de nouveaux tests multiplex de diagnostic respiratoire moléculaires qui est prêt à être commercialisé en Amérique du Nord avant le début de la période de rhumes et de grippe. Primerdesign, la division moléculaire de Novacyt, a finalisé la conception et le développement d'un test respiratoire moléculaire de microplaques 384 puits qui sera distribué par son partenaire commercial nord-américain dans son réseau de laboratoires certifiés CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments).TF1/CANAL+Les Groupes TF1 et Canal+ ont annoncé l’acquisition du prochain UEFA EURO FEMININ 2021, qui se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août 2021. Ainsi, le Groupe TF1 proposera, en exclusivité en clair sur ses antennes, les 14 meilleures affiches de la compétition dont le match d'ouverture, tous les matchs de l'Equipe de France, 5 autres matchs de poules, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale qui aura lieu dans le stade mythique de Wembley.TOTALLa production de la phase I du champ géant de Johan Sverdrup a démarré, avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30 % inférieur à celui initialement prévu, indique Total ce matin. Au total, 10,5 milliards de dollars ont été investis et la production plateau sera de 440 000 barils équivalent pétrole par jour. Johan Sverdrup est opéré par Equinor (42,6267 %), aux côtés de Lundin Norway (20 %), Petoro (17,36 %), Aker BP (11,5733 %) et de Total (8,44 %).