Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 8 juillet 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE 0.09% 22.76 3.00% PREDILIFE 1.18% 8.6 -9.09% PUBLICIS GROUPE -0.52% 47.6 -4.45% SODEXO -3.02% 101.15 16.54%

CYBERGUNComme annoncé le 1er juillet 2019, Cybergun a convoqué les porteurs d'obligations " Cybo " en assemblée générale afin de soumettre un projet de renégociation de sa dette obligataire à échéance octobre 2020. Pour mémoire, Cybergub va proposer aux porteurs obligataires un remboursement partiel anticipé, à hauteur de 20% du montant nominal (intégralement en numéraire) ou de 30% (15% en numéraire et 15% en actions Cybergun), contre un abandon du solde de leur créance.LAGARDEREDans un communiqué publié ce matin, Lagardère indique que son dirigeant, Arnaud Lagardère, a confirmé le recentrage stratégique du groupe lors de sa dernière assemblée générale annuelle. Dans ce cadre, le groupe évalue actuellement les options stratégiques pour la cession de tout ou partie de Lagardère Sports. Durant ce processus, Lagardère pourrait être amené à accorder des périodes d'exclusivité à court terme à des acquéreurs potentiels afin de leur permettre de traiter des questions spécifiques ou de gérer des aspects de due diligence.PUBLICISPublicis Groupe a informé les titulaires de bons de souscription d'actions (BSA) que la parité d'exercice est portée de 1,028 action à 1,068 action par BSA (déterminée avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche), à compter du 25 juin 2019, date du détachement du dividende 2018.PREDILIFEPrediLife, société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a levé1,35 million d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé. Cette levée de fonds permet à la société de financer ses besoins opérationnels et notamment le lancement commercial en France, Belgique et Italie.SODEXOSodexo a réalisé un chiffre d'affaires neuf mois de 16,727 milliards d'euros, en hausse de 7,7%. En organique, la croissance est ressortie à 3,5%, soit supérieure aux attentes du groupe. Elle a été portée par des performances encourageantes au troisième trimestre à + 4,2 % avec une amélioration observée sur l’ensemble des segments Services sur Site en Amérique du Nord. La croissance reste solide hors Amérique du Nord et dans les Services Avantages & Récompenses, a souligné le groupe.