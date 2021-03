Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 8 mars 2021

© AOF 2021

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de février 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 32 avions commerciaux le mois dernier à 20 clients. En parallèle, 11 nouvelles commandes ont été enregistrées. En janvier, Airbus avait livré 21 avions. Depuis le début de l'année, Airbus a donc livré 53 avions. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même nombre d'avions qu'en 2020 (566 unités). Par ailleurs, les Etats-Unis et l'Union Européenne se sont mis d'accord afin de suspendre pendant quatre mois les surtaxes imposées dans le cadre du conflit de longue haleine opposant Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives. Cette trêve sera mise à profit pour aplanir les différends sur une base pérenne.Pernod Ricard a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. " La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d’origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail " explique le numéro deux mondial des vins et spiritueux.Le secteur français des vins et spiritueux est soulagé. Vendredi dernier, les États-Unis ont abandonné les surtaxes de 25% imposées depuis octobre 2019 aux exportations de vins et spiritueux. Ces taxes étaient liées au conflit sur les aides publiques à l'aéronautique.Le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Suez écrit avoir pris une connaissance avec perplexité du nouveau communiqué de menaces de Veolia du 7 mars 2021. Le groupe rappelle qu'il ne commente pas les rumeurs de marchés. Il souligne que "le seul projet de démantèlement que nous connaissons est celui que Veolia envisage pour l'avenir de Suez". "Le Conseil d'administration veille au respect de l'intérêt social du groupe, avec un objectif de création de valeur et de traitement équitable pour ses actionnaires,de protection de l'intérêt de ses clients et salariés et de ses parties prenantes", a ajoute Suez.Total, au travers de Total Quadran, sa filiale renouvelables en France, a remporté 50 mégawatts (MW) de projets solaires, lors de la 9ème période de l'appel d'offres CRE 4. Total confirme ainsi sa position de numéro 1 du développement solaire en France avec près de 400 MW, soit le volume le plus important remporté sur les 18 derniers mois. La majorité des sites lauréats sera construite sur des sites dégradés et permettra de revaloriser d'anciens sites industriels. Total Quadran assurera la construction, l'exploitation et la mise en service de ces projets d'ici 2022.Valneva et Pfizer ont annoncé aujourd'hui l'initiation de VLA15-221. L'étude VLA15-221 s'appuie sur les données initiales positives de deux études de Phase 2 lancées précédemment, inclut de nouveaux schémas de vaccination et devrait fournir les dernières données de Phase 2 avant une éventuelle décision d'entamer des études pivot de Phase 3, rappellent les deux labotratoires dans un communiqué. Comme annoncé en décembre 2020, VLA15-221 est une étude clinique randomisée de Phase 2 menée à l'insu des observateurs et contrôlée par placebo.