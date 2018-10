Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 8 octobre 2018

0 0

AIR FRANCE-KLMAir France-KLM a transporté en septembre 9,1 millions de passagers, un chiffre en progression de 2,7%. Le trafic a augmenté de 3,3% pour un coefficient d'occupation en hausse de 0,2 point.ENGIE/SUEZLe conseil d'administration d'Engie s'est réuni en séminaire jeudi et vendredi dernier pour plancher sur le sort de sa participation de 32% dans Suez, valorisée 2,5 milliards d'euros, révèle le journal Les Echos. La réunion des administrateurs, auxquels se sont joints des membres du comité exécutif, n'a pas donné lieu à des prises de décisions fermes. Mais des orientations ont été esquissées, rapporte le quotidien.ADPLe PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a confirmé ce lundi que le processus de privatisation pourrait se dérouler vers "la fin du premier semestre" avec un bouclage fin 2019. Dimanche, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévenu lors du " Grand Rendez-Vous " Europe1-Les Echos-Cnews a prévenu que l'Etat gardera le dernier mot sur " l'investisseur principal "comme sur les redevances et ne permettra pas à " une puissance étrangère" de prendre le contrôle.RAMSAY GENERALE DE SANTERamsay Générale de Santé augmente le prix de 48,5 à 58 couronnes suédoises par action en numéraire dans le cadre de son offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de la société Capio. La nouvelle offre valorise les actions de Capio à approximativement 8.187 millions de couronnes suédoises au total (soit 783 millions d'euros). Ce motant représentant une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de l'action Capio au Nasdaq Stockholm le 21 juin 2018 (dernier jour de bourse avant l'annonce de Capio concernant d'éventuels changements structurels).TOTALSonatrach et Total ont signé deux nouveaux accords dans le cadre de leur partenariat global annoncé en 2017. Le premier est un nouveau contrat de concession pour le développement conjoint du champ gazier d'Erg Issaouane sur le permis TFT Sud, signé par Sonatrach, Total et Alnaft (Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources). Le permis TFT Sud est situé au sud du champ de Tin Fouyé Tabankort (TFT), dont le groupe est le partenaire historique.