Cogra

Le producteur de granulés de bois annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Euroapi

Euroapi annonce que son conseil d'administration a approuvé un investissement de 40 millions d'euros pour la mise en place d'une nouvelle technologie de production de vitamine B12 sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Ce projet devrait permettre au groupe d'augmenter ses capacités de production à l'horizon 2025, tout en réduisant son empreinte environnementale.



Figeac Aéro

Malgré un contexte économique moins favorable, marqué par de fortes tensions inflationnistes sur les approvisionnements et les coûts de production, l'EBITDA courant du premier semestre 2022/23 de Figeac Aéro ressort à 14,9 millions d'euros contre 11,7 millions d'euros un an auparavant, soit un taux de marge à 9,9% du chiffre d'affaires contre 9,7%, un an auparavant. Au cours de ce semestre, le groupe a subi les effets de l'inflation généralisée sur le transport, l'énergie et les charges de personnels, après 2 années marquées par la crise Covid.



Hermès

Hermès a annoncé l'ouverture, le dimanche 8 janvier 2023, d'un nouveau magasin à Nanjing, dans la province du Jiangsu. Cette adresse – l'une des vingt-sept de la maison en Chine continentale – avait été inaugurée en 2010 au sein du mall Deji Plaza, dans le quartier de Xinjiekou. Son transfert vers un emplacement plus vaste, réparti sur deux niveaux, témoigne de la confiance du groupe de luxe dans le marché chinois. L'espace de vente présente les seize métiers de la maison.



Ipsen

Ipsen et Albireo ont annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel Ipsen acquiert Albireo, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chez l'enfant et l'adulte. L' acquisition prévue permettra ainsi à Ipsen de renforcer son portefeuille de produits commercialisés et de produits en R&D dans les maladies rares



Sodexo

Sodexo a perdu 1,19% à 89,30 euros vendredi dernier. Ce repli est intervenu alors que le groupe de restauration collective a pourtant publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023. Pour la période concernée, le chiffre d'affaires ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées.