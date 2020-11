Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Päris Lundi 9 novembre 2020

0

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois d'octobre 2020. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 72 avions commerciaux le mois dernier, notamment 43 appareils de la famille A320. De leur côté, les nouvelles commandes ressortent à 11 en octobre 2020, incluant notamment 6 ACJ TwoTwenty et 4 appareils de la famille A320neo. Sur les dix premiers mois de l'année, les commandes nettes s'élèvent à 308.Le promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires au 3ème trimestre après la clôture.Bic a signé un accord relatif à l'acquisition de 100% de Rocketbook, la première marque américaine de carnets intelligents réutilisables, basée à Boston, Massachusetts. La transaction sera structurée sur la base d'un paiement initial de 34 millions d'euros (40 millions de dollars), et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base des performances futures de Rocketbook. La finalisation (closing) est prévue avant la fin de l'année.DBV Technologies a annoncé sa participation à plusieurs conférences investisseurs virtuelles. Lors de chaque conférence Daniel Tassé, directeur général, participera à un " fireside chat ".Le spécialiste des équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires au 3ème trimestre.Eurazeo Brands, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes, investit 56 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Axel Arigato,aux côtés de Max Svärdh et Albin Johansson, dirigeants-fondateurs. Axel Arigato est une marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear reconnue pour son design, une grande qualité de fabrication et un univers de marque créatif. Avec des collections au design minimaliste et différencié, reposant sur une qualité supérieure et une approche responsable,la société a presque triplé ses ventes depuis 2016.Le producteur d'énergies renouvelables publiera son chiffre d'affaires au 3ème trimestre.Orange Roumanie a signé un accord portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire de 54 % du capital de Telekom Romania Communications (TKR), dans le cadre d'une transaction qui accélérera considérablement la stratégie d'Orange de devenir l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie. Orange paiera 268 millions d'euros, net de dette et de trésorerie et sous réserve d‘ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d'entreprise totale de 497 millions d'euros pour 100 % de TKR et pour sa base d'abonnés convergents.Riber, un spécialiste des équipements MBE pour l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé la démission de Laurent Pollet de son mandat de membre du Directoire. Il reste néanmoins Directeur Administratif et Financier de la Société. Laurent Pollet avait été nommé au sein du Directoire en juin 2019. Les raisons de son départ n'ont pas été communiquées.Scor a annoncé la décision de son conseil d'administration, réuni le 5 novembre 2020, de coopter en son sein Adrien Couret, Directeur général du groupe Macif. Cette décision fait suite au souhait de Jean-Marc Raby de démissionner de son mandat d'administrateur du réassureur afin de se consacrer à d'autres activités. Le mandat d'Adrien Couret prend effet à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Marc Raby, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2023. La ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale.Ce matin, Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustements d'organisation qui contribueraient à l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité structurelle tout en renforçant l'expérience clients et la digitalisation et en respectant les plus hauts standards en matière de risques et de conformité. Ces projets devraient se traduire au total par la suppression nette d'environ 640 postes en France, sans départs contraints.Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, a publié un chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2021 de 3,85 millions d'euros, en progression de 27% par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2019). Il a principalement été porté par la croissance du chiffre d'affaire de l'activité Manufacturing (+50% à 3,11 millions d'euros).L'Italie serait en train de préparer une loi lui permettant d'ouvrir une enquête sur les participations de Vivendi dans la société de médias Mediaset et le groupe télécoms Telecom Italia, a rapporté Reuters. Selon l'agence de presse, le projet de loi pourrait permettre aux régulateurs italiens d'étudier tout investissement futur ou existant dans les secteurs des télécommunications et des médias, dans le but de déterminer si ceux-ci ne portent pas atteinte à la pluralité des médias.Le fournisseur de services et de technologies numériques pour l'industrie du cinéma publiera son chiffre d'affaires au 3ème trimestre après la clôture.