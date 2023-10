Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 9 octobre 2023

Arkema

Le Groupe Arkema a encore réduit de 46 % l'empreinte carbone de ses grades de polyamide 11 Rilsan bio-sourcés, atteignant moins de 2 kg CO2e/kg, en utilisant des sources d'énergie renouvelables ou bas carbone et en améliorant l'efficacité énergétique de ses sites de production. Cela représente une amélioration d'environ 70 % par rapport aux résines polyamides traditionnelles utilisant des matières premières d'origine fossile et des sources d'énergie conventionnelles.

Fermentalg

Le spécialiste des microalgues a dévoilé son information financière du troisième trimestre.



Obiz

Obiz à l'issue du premier semestre de son exercice 2023, a dégagé un Ebitda de 706 millions d'euros, en amélioration de 75%. Son résultat net sur la période ressort à 13 millions d'euros contre une perte de 45 millions d'euros un an plus tôt. À fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 millions d'euros, soit une progression de 66%. La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 millions d'euros, en croissance de 18%.



Visiomed

Le groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants présentera ses résultats semestriels.