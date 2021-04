Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 13 avril 2021

© AOF 2021

Air France-KLM a annoncé la fixation du prix de souscription de son augmentation de capital d'un montant d'environ 901 millions d'euros à la suite de la clôture du placement privé, susceptible d'être porté à un montant maximum de 1,036 milliard en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Ce prix est de 4,84 euros par action nouvelle, soit une décote de 8,85% sur le cours à l'issue de la séance de bourse du 12 avril, dans le cadre de son augmentation de capital annoncée le 12 avril et à la suite de la clôture du placement privé le même jour.Arkema a annoncé lundi soir que l'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 20 mai prochain à huis clos, sans que les membres de cette assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne participent à la séance. L'événement sera diffusé en direct et en différé sur le site internet de la société.Lundi soir, Casino a confirmé l'étude active de potentielles opérations de marché sur ses filiales Cdiscount et GreenYellow. Le conseil d'administration a constaté les excellentes performances opérationnelles de ces filiales, leur potentiel avéré de forte croissance sur leurs marchés respectifs et l'environnement actuel favorable sur les marchés actions. Il a aussi confirmé le rôle stratégique de ces filiales dans son plan de croissance rentable.Un consortium dirigé par CGG a été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne (ESA Space Solutions) pour développer une nouvelle technologie et de nouveaux services de surveillance environnementale et aider à combattre la crise mondiale des déchets plastiques marins.Au premier trimestre de son exercice 2021, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 millions d'euros, en progression soutenue de 10%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires du fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est ressorti en croissance organique de +12%. Le groupe souligne qu'il renoue ainsi avec un rythme de croissance à deux chiffres, conforme à ses ambitions sur le long terme.La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Implanet a annoncé lundi soir l'homologation de sa prothèse totale de genou " Madison " par la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour une commercialisation en Australie. Cette homologation fait partie intégrante de l'accord de distribution conclu avec KICo en novembre 2018 pour la commercialisation de la prothèse de genou " Madison ", couvrant notamment les États-Unis et l'Australie.Interparfums a annoncé le rachat de son futur siège social situé au 10 rue de Solférino dans le 7e arrondissement de Paris auprès de la foncière de développement Apsys. Il sera constitué de trois immeubles reliés par deux cours intérieures pour une surface totale d'environ 3 700 m², comprenant principalement l'ancien siège du Parti Socialiste. Cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros, conforme aux valeurs de marché, intègre une rénovation intégrale du site et est financée par un prêt bancaire de 120 millions d'euros sur 10 ans, qui permet de profiter des taux d'intérêt actuels.Ipsos a annoncé l'acquisition d'Intrasonics, un fournisseur de technologie de reconnaissance audio basé au Royaume-Uni. Cette transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'inscrit dans la stratégie d'Ipsos de renforcer son expertise dans le domaine de la mesure d'audience numérique et d'offrir de nouvelles capacités dans le domaine de la reconnaissance des contenus audio, numériques et TV. Intrasonics a été un partenaire clé dans le développement de la solution propriétaire de mesure passive d'Ipsos, MediaCell.Le groupe de luxe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Riber a annoncé la commande d'un système de production MBE 6000 en Asie pour un montant de plusieurs millions d'euros. Un client industriel asiatique vient de commander une cinquième machine MBE 6000 destinée à la production de dispositifs électroniques et optoélectroniques, a indiqué le leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs. Cette nouvelle commande sera livrée en 2021.Sodexo Inc, la filiale américaine de Sodexo, a émis hier un emprunt obligataire d'un montant total de 1,25 milliard de dollars en deux tranches : 500 millions de dollars à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 750 millions de dollars à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%. Cette opération est la première émission d'obligations en dollars de Sodexo Inc. Sodexo Inc utilisera le produit net de l'émission pour les besoins généraux du groupe. Les obligations sont garanties par Sodexo SA, la société mère de Sodexo.Total et Siemens Energy ont signé un accord de collaboration technique afin d'étudier des solutions durables pour la réduction des émissions de CO2. Cette collaboration se concentrera sur les installations de liquéfaction du gaz naturel et la production d'électricité associée.Valneva a annoncé lundi soir avoir finalisé le recrutement pour l'étude pivot de Phase 3, VLA1553-301, de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. La société dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis sera éligible à l'obtention d'un bon d'évaluation prioritaire cessible (Priority Review Voucher) de la FDA.