Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 13 juin 2023

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific, groupe français dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Diagnostic International Distribution SPA ("DID"), société spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro sur tout le territoire italien. L'acquisition devrait être finalisée dans un délai d'environ 45 jours. En 2022, DID a réalisé 26,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire.





Groupe Partouche

Le spécialiste des jeux annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Guerbet

Intrasense, nouvelle filiale de Guerbet au service de l'imagerie médicale rejoint le groupe en tant que structure autonome, afin " d'accélérer sa stratégie d'intégration et de commercialisation de technologies d'intelligence artificielle provenant de tiers ", dont les algorithmes développés par Guerbet pour la détection de lésions hépatiques, des cancers de la prostate, du pancréas et des lésions osseuses. Guerbet a annoncé le 8 juin détenir 56,46% du capital et 56,1% des droits de vote d'Intrasense suite à son OPA.



Pernod Ricard

Pernod Ricard annonce l'acquisition, par sa filiale Corby Spirit and Wine, d'une participation de 90% dans Ace Beverage Group (ABG) pour une valeur d'entreprise de 165 millions de dollars canadiens. Corby pourra acquérir la totalité du capital d'ABG via deux options d'achat exerçables en 2025 et 2028. ABG est un groupe indépendant du marché canadien en forte croissance des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTDs).



Rallye

Rallye annonce qu'Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino. Le conseil d'administration, sous la présidence de Jean-Charles Naouri, a par conséquent nommé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement d'Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter du lundi 12 juin.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Building Products of Canada Corp (acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada) pour un montant de 1,325 milliard de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d'euros). Avant synergies, le prix correspond à un multiple de valorisation d'environ 11,9 fois l'Ebitda 2022 de Building Products of Canada de 111 millions de dollars canadiens.





Teleperformance

Teleperformance, entreprise mondiale des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd'hui le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) sur la plateforme cloud ServiceNow, le leader de la gestion digitale des flux de travail (workflow), pour améliorer l'expérience employé, accroître la productivité et transformer ses opérations. L'optimisation de cette plateforme offre aux employés de Teleperformance une expérience de meilleure qualité et plus intuitive en leur donnant accès à un système unique et simplifié de gestion des connaissances.