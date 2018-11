Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 13 novembre 2018

0

AKKA TECHNOLOGIESLe groupe d'ingénierie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EDFLe producteur d'électricité publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ELIORElior Group entame une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas. Cette revue, qui pourrait se traduire par une séparation d'Areas du reste du groupe, vise à accélérer le développement de chacune de ses activités et à créer de la valeur pour les actionnaires d'Elior Group.GETLINKGetlink (ex-Eurotunnel) vient de faire état de son trafic Navettes pour le mois d'octobre 2018. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche explique que près de 152 000 camions ont été transportés. Ce chiffre est en hausse de 7% par rapport à octobre 2017. Il s'agit d'un record. Depuis le 1er janvier, près de 1,41 million de camions ont traversé la Manche avec le Shuttle Freight, soit une progression de 3%.INTERPARFUMSInterparfums table pour 2018 sur une croissance mesurée, en ligne avec ses anticipations. Le chiffre d'affaires 2018 est en effet attendu légèrement supérieur à 430 millions d'euros, soit en hausse d'un peu plus de 1,9%. La marge opérationnelle devrait atteindre 13,5%, soit dans le haut de la fourchette de sa prévision (entre 13% et 13,5%). Soutenu par plusieurs lancements majeurs, le fabricant de parfums confirme pour 2019 une accélération de sa croissance. Le chiffre d'affaires est attendu entre 460 et 470 millions, en hausse de 7% à 8%.INTEGRAGENIntegraGen annonce sa collaboration avec Google Cloud pour la mise en ligne de ses outils avancés d'analyse génomique, " Sirius " et " Mercury ", sur la Google Cloud Platform. " Ce partenariat permet le transfert et le traitement accéléré des données ainsi qu'une amélioration de leur sécurité pour les utilisateurs, cliniciens ou chercheurs ", explique la société, dans son communiqué.LAFARGEHOLCIMLafargeHolcim a signé un accord avec Semen Indonesia en vue de céder la totalité de sa participation de 80,6 % dans Holcim Indonesia, pour une valeur d'entreprise de 1,75 milliard de dollars, sur une base 100 %. Semen Indonesia est une importante société de matériaux de construction et le leader du marché en Indonésie. LafargeHolcim a décidé de céder Holcim Indonesia dans le cadre de la revue en cours de son portefeuille.MCPHYMcPhy installera, à Sorigny, sa 15ème station hydrogène pour la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre. Cette station a la capacité de délivrer 20 kg d'hydrogène par jour, permettant la recharge de plus d'une douzaine de véhicules utilitaires.OL GROUPEOL Groupe vient de faire part de son activité pour son 1er trimestre 2018-2019 (clos au 30 septembre dernier). Ainsi, le groupe chapeautant l'Olympique Lyonnais a publié un total des produits des activités de 95 millions d'euros sur la période, en repli de 5% sur un an.SODEXOSodexo a pris une participation majoritaire dans Pronep, spécialiste des services d`aide à domicile au Brésil, pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Le groupe explique ainsi renforcer significativement sa présence internationale sur un marché brésilien en pleine croissance. La transaction devrait être finalisée fin novembre 2018.TF1TF1 a annoncé la prise de participation majoritaire au capital de "Gamned!", expert programmatique media fondé en 2009 par Olivier Goulon et Antony Spinasse. A la suite de cette acquisition, le groupe TF1 entend associer les audiences qualifiées de son nouveau pôle digital à l'efficacité du programmatique pour développer une offre multicanale intégrée.