Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 13 octobre 2020

Abivax a obtenu un financement non-dilutif par emprunt obligataire de 15 millions d'euros auprès de Kreos Capital, accompagné d'une option de 5 millions d'euros supplémentaires pour laquelle la décision sera prise avant la fin de l'année 2020. Ce financement de 15 millions d'euros comprend deux tranches de 10 et 5 millions d'euros respectivement, dont la première tranche sera immédiatement versée et la seconde tranche sera exerçable avant le 1er novembre 2020.Air Liquide et KGHM Polska Miedz, l'un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d'argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de Glogów en Pologne. Air Liquide investira environ 40 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de dernière génération offrant un haut niveau d'efficacité énergétique et de fiabilité. En outre, l'augmentation de la production d'argon liquide permettra de soutenir la croissance de l'activité Industriel Marchand en Pologne.Atos a finalisé l'acquisition de digital.security, une filiale du groupe Econocom et un acteur indépendant de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en France et au BeLux. Avec cette acquisition, Atos renforce ses services mondiaux de cybersécurité et consolide sa position de leader sur le marché.Bouygues Construction renforce sa participation au programme PEAK, dédié à l'innovation collaborative clients-fournisseurs, en s'engageant auprès d'une deuxième sélection d'entreprises. Ce programme est mené par Thésame, Centre d'Expertise en Technologie et Innovation, pilote du programme " Ambition Région Innovation : Optimiser ma politique d'Innovation " financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'appui de la CCI Lyon Métropole.Capgemini a dévoilé lundi soir sa Raison d'Être : " libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable ". Pour Capgemini, la technologie est en effet porteuse de progrès. Cette Raison d'Etre a été élaborée en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes en plaçant les collaborateurs du groupe au cœur du processus. Elle fait désormais partie des fondamentaux du groupe.Ekinops a publié, pour le compte du troisième trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 21,6 millions d'euros, en baisse de 5,4% sur un an (-4,2% à taux de change constants). Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications précise que l'activité a continué d'être fortement perturbée par la pandémie de coronavirus, de manière plus ou moins marquée selon les zones géographiques. Les régions APAC et Amériques du Nord ont le plus souffert, alors qu'en France, et surtout en EMEA (+18,1%), l'activité a été plus soutenue.La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Eurazeo Patrimoine, pôle spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, soutient depuis mars 2018 le groupe C2S. Ce dernier annonce intensifier son développement avec l'acquisition de quatre cliniques en région Franche-Comté : la clinique Saint- Vincent et la polyclinique de Franche-Comté à Besançon, la clinique Saint-Pierre à Pontarlier et la clinique du Parc à Dole.Genomic Vision a signé un contrat avec la société Toda Pharma pour la distribution de leur test rapides d'orientation diagnostique de la Covid-19 : Toda Coronadiag+ et Coronadiag Ag. Toda Pharma est une société pharmaceutique française spécialisée dans les tests de diagnostic rapide qui commercialise une large gamme de produits à destination des professionnels de santé.Le spécialiste des nacelles élévatrices publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La FDA a accordé le statut de " Breakthrough Therapy " à lanifibranor, le principal candidat médicament d'Inventiva pour le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique (Nash). Lanifibranor est probablement le premier candidat médicament à obtenir ce statut pour le traitement de la Nash depuis janvier 2015. Le laboratoire français rappelle que le statut de " Breakthrough Therapy " est un programme de la FDA conçu pour accélérer le développement et l'évaluation réglementaire aux Etats-Unis des candidats médicaments destinés à traiter des maladies graves ou mortelles.JCDecaux SA a annoncé se fixer pour objectif d'atteindre la neutralité carbone, dès 2021, pour l'ensemble de ses activités en France, sur les scopes 1, 2 et 3. " JCDecaux s'est toujours donné comme l'une de ses priorités stratégiques, en France et dans le monde, la constante réduction de l'impact environnemental de son activité, notamment de ses consommations énergétiques et de ses émissions de gaz à effet de serre " a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général du groupe.Nanobiotix a injecté un premier patient dans le cadre de son étude de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du pancréas. Cet essai est mené au MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas dans le cadre d'une collaboration clinique en cours. Deux autres essais, issus de cette collaboration clinique, ont reçu des notifications " safe to proceed " de la FDA.OSE Immunotherapeutics a annoncé lundi soir l'obtention d'un accord de délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) pour FR104, un antagoniste first-in-class sélectif du CD28, au stade de développement clinique de phase 2. Ce brevet européen protégera les modalités d'administration innovantes du FR104 jusqu'en 2036 dans la prévention et le traitement des maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, les maladies inflammatoires, la transplantation et la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD, graft-versus-host disease).Les données de Sanofi concernant les enfants âgés de 6 à 11 ans confortent le potentiel de Dupixent comme meilleure option thérapeutique de sa classe pharmacothérapeutique. Le traitement développé par le laboratoire français a significativement réduit le nombre de crises d'asthme sévères ; une réduction pouvant atteindre 65 % sur un an, comparativement au placebo. Le groupe a observé une amélioration significative et rapide de la fonction respiratoire observée dans un délai de deux semaines, qui s'est maintenue jusqu'à 52 semaines.Total et Google Cloud ont mis en commun leurs compétences pour développer conjointement un outil innovant, Solar Mapper, qui vise à accélérer le déploiement d'installations photovoltaïques pour les particuliers (B2C) en fournissant une estimation précise et rapide du potentiel d'énergie solaire de leurs logements, d'abord en Europe puis dans le monde. Dans le cas de la France, Solar Mapper assure une couverture géographique de plus de 90 %, permettant à un plus grand nombre de personnes d'évaluer le potentiel solaire de leurs domiciles, avec plus de précision qu'auparavant.Verallia a annoncé la nomination, effective le 2 novembre 2020, de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière du groupe. Le spécialiste des emballage pour les boissons et les produits alimentaires précise qu'elle supervisera les équipes finance et informatique et rejoint le comité exécutif groupe.