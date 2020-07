Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 14 juillet 2020

0

Le titre du spécialiste de la communication locale a de nouveau été malmené lundi (-6,33% à 0,0918 euro), une semaine après la reprise de la cotation de ses titres après trois semaines de suspension. Ce, malgré une publication, vendredi, de chiffres-clés du premier semestre 2020 jugés au-dessus des attentes par les analystes. Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de l'ex-Pages Jaunes, ressort ainsi en décroissance de 16,1% à 244,7 millions d'euros, les ventes s'établissent, pour leur part, à 209,8 millions, soit une baisse de 27,2%.TFF a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin avril). Ainsi, le fabricant de tonneaux pour le vin et le whisky a publié un bénéfice net (part du groupe) de 26,8 millions d’euros sur la période (-13,4% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 43,7 millions d’euros (-8,3%). Quant à lui, le chiffre d’affaires est ressorti à 279,7 millions d’euros, en hausse de 3 % à données publiées et en baisse de 1,3 % en organique.62% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du solde du dividende de l'action Total au titre de l'exercice 2019. En conséquence, 38 063 688 actions nouvelles seront émises, représentant 1,46% du capital de la société sur la base du capital social existant au 30 juin 2020. Le solde du dividende au titre de l'exercice 2019 à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions s'élève à 663 millions d'euros et sera payé à compter du 16 juillet 2020.La réaction du titre Ubisoft sera à surveiller mardi sur la place de Paris. En effet, la valeur a perdu presque 5% lundi après l'annonce de départs importants au sein de sa direction en lien avec les récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés. En parallèle, le groupe français a précisé les dates de lancement de trois jeux AAA déjà connus (blockbusters du jeu vidéo aux gros budgets) : Watch Dogs Legion en octobre, Assassin's Creed (plus grosse licence du groupe) fin novembre et Far Cry, en février 2021.