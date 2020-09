Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 15 septembre 2020

0

Adocia a annoncé les résultats préliminaires de l'extension de la Phase 1b de M1Pram (ADO09), une co-formulation prête à l'emploi, à ratio fixe de pramlintide (Symlin, AstraZeneca), le seul analogue d'amyline approuvé par la FDA et de l'analogue A21G d'insuline humaine (M1), une insuline prandiale dont le profil d'action est similaire à celui de l'insuline humaine en fonction du temps et connue pour être le principal métabolite circulant de l'insuline glargine.ADLPartner a racheté deux entreprises des secteurs de la communication et du marketing : Pschhh, agence de planning stratégique et de création, et AWE, société de marketing digital spécialiste du marketing BtoB. Ces investissements s'accompagnent d'une nouvelle organisation du groupe en 6 pôles d'activités et de la nomination d'une nouvelle directrice générale du Pôle Presse.Cast a dévoilé des comptes dans le rouge au premier semestre, mais en amélioration. Le spécialiste de la Software Intelligence a enregistré une perte nette de 0,6 million contre -3,8 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel est, lui, passé de -3,4 millions d'euros à -0,1 million d'euro. Il rappelle que le premier semestre est traditionnellement fortement déficitaire du fait de la saisonnalité des ventes.Ekinops a annoncé la nomination de Vincent Munière en tant que nouveau directeur de la technologie et de la recherche et du développement (CTO et VP R&D). Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et entreprises précise que Vincent Munière aura pour mission de renforcer la vision technologique de la société et d'accélérer l'innovation logicielle et dirigera l'équipe d'ingénierie et de support du groupe.Erytech Pharma a annoncé l'organisation le 29 septembre prochain d'un événement avec un leader d'opinion, le Dr. Manuel Hidalgo, autour du besoin médical dans le cancer du pancréas et du rôle potentiel d'eryaspase dans cette indication. Plus de 450 des 500 patients prévus dans l'étude ont été recrutés. Une analyse intermédiaire d'efficacité est attendue vers la fin de l'année 2020.Gecina a signé deux nouveaux baux sur l'immeuble Carré Michelet situé 12 cours Michelet à Paris La Défense, portant à plus de 50% le taux de commercialisation de cet actif. L'immeuble accueillera à compter du 1er janvier 2021 une entreprise des services numériques dans le cadre d'un bail d'une durée de 6 ans ferme portant sur environ 2 400 m² de surface. Il accueille également, depuis le 1er juillet 2020, l'association mondiale des exploitants nucléaires Wano Paris Centre sur près de 1 700 m².Genkyotex, société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, a annoncé le recrutement du 1er patient de l'étude clinique de Phase 2 avec le setanaxib, le candidat médicament principal de la société dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Cette étude, initiée par des chercheurs, est conduite conformément au protocole approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) et le comité d'éthique compétent.GenSight Biologics a déposé une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour son produit phare Lumevoq auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), pour le traitement de patients atteints d'une perte d'acuité visuelle due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) provoquée par une mutation du gène mitochondrial ND4.Suite à l'annonce de leur partenariat, en novembre dernier, RATP Dev et Getlink officialisent la création de leur société à capitaux partagés pour répondre ensemble aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France.Le groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Dans un environnement économique perturbé par la crise de la Covid-19, Prodware poursuit son plan stratégique 2016-2021 lui permettant ainsi de renforcer, en Europe, ses positions de partenaire de référence des ETI et des filiales de grands comptes dans leur transformation digitale. Dans ce contexte, le groupe a signé un protocole d'accord concernant la cession de sa filiale Prodware Israël au fond d'investissement Babylon, leader en Israël sur le secteur de l'IT, associé à Yossi Haimov, actuel directeur de Prodware Israël.Le groupe financier publiera ses résultats du premier semestre.Pénalisé par la Covid-19, Séché Environnement a accusé au premier semestre 2020 une perte nette de 0,9 million d'euros, contre un bénéfice de 7,6 millions au 30 juin 2019. Le résultat opérationnel courant a atteint 13 millions, soit 4,1% du chiffre d'affaires contributif (contre 22,1 millions un an plus tôt, à 6,7% du chiffre d'affaires contributif). Avec un chiffre d'affaires contributif de 313 millions au 30 juin 2020, en léger recul de 5,1% par rapport au 30 juin 2019, Séché Environnement estime avoir démontré la résilience de ses activités de valorisation et de traitement de déchets.Valbiotis a obtenu le brevet américain et européen pour TOTUM-070 dans la réduction de l'hypercholestérolémie. Il s'agit d'une garantie d'exclusivité aux États-Unis et en Europe pour TOTUM-070 dans la réduction du taux de LDL-cholestérol sanguin, facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Cette propriété intellectuelle protège la composition de la substance active TOTUM-070, pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.Verimatrix a annoncé sa participation, en tant que sponsor, à deux événements virtuels qui se dérouleront le jeudi 17 septembre. La société précise que ces événements proposeront des débats d'experts afin de fournir des informations utiles au développement de la diffusion de programmes sportifs et la protection des contenus premium contre le piratage.Voluntis a annoncé avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) accordé par BNP Paribas pour un montant de 2 millions d'euros. L'expert dans le domaine des thérapies numériques précise que ce prêt a une durée initiale d'un an et est intégralement remboursable à échéance. Le remboursement des montants dus peut être différé à nouveau, au choix de la société, jusqu'en septembre 2026. L'État français garantit 90% des montants dus.