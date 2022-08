Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 16 août 2022

© AOF 2022

Navya a annoncé un nouveau partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un premier projet pilote de navette autonome en Écosse. Le véhicule autonome Navya est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023. HITRANS, le partenariat régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet.L'action TotalEnergies a affiché lundi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 dans le sillage du repli de cours du pétrole. L'or noir a reculé de près de 4%, est pénalisé par des statistiques économiques chinoises moins bonnes que prévu. Les ventes au détail n'ont augmenté que de 2,7% en juillet alors quelles étaient attendues en hausse de 5% après une croissance de 3,1% en juin. La production industrielle n'a progressé que de 3,8% le mois dernier, à comparer avec un consensus de +4,5%.Valneva a gagné 2,47% à 10,36 euros lundi après l'annonce de la mise en place d'un programme " At-the-Market (ATM) " sur le Nasdaq d'un montant maximum de 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares (ADS). Le spécialiste des vaccins a l'intention d'utiliser le produit net de ce programme, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins, son fonds de roulement et ses besoins généraux, à sa discrétion, en combinaison avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants.Visiomed a annoncé la prolongation de période de souscription à son émission obligataire participative jusqu'au vendredi 19 août 2022 à 23h59. Le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest à date dépasse les 3,3 millions d'euros, très supérieur à l'objectif initial de 2,5 millions d'euros de souscriptions. Pour rappel les obligations ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire.