Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 16 février 2021

Atari a accusé au premier semestre 2020/2021 clos fin septembre une perte nette de 1,5 million d'euros contre un bénéfice net de 0,1 million un an plus tôt. L'éditeur de jeux vidéos a enregistré sur la période une perte opérationnelle courante de 1,2 million contre un résultat positif de 0,7 million au premier semestre 2019/2020. Le chiffre d'affaires a reculé de 26,96% à 7,8 millions;Capgemini et OVHcloud ont signé un partenariat mondial destiné à répondre aux besoins de transformation cloud des organisations publiques et privées. Cette alliance conjugue la puissance et l'innovation des solutions cloud de dernière génération d'OVHcloud avec la solide expérience de Capgemini en matière de protection des données, de sécurité, d'intelligence artificielle et d'analyse de données, de solutions applicatives, de " services managés " et de développement natif dans le cloud, s'est félicité le groupe français.2CRSi vient de conclure de nouveaux contrats avec le CERN, le plus grand centre de physique des particules du monde, pour la fourniture de milliers de serveurs de calcul, pour un montant de plus de 15 millions de dollars. En raison des contraintes imposées par le contexte sanitaire, les livraisons ne pourront commencer qu'au mois d'avril. Par conséquent, le concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance s'attend à comptabiliser le chiffre d'affaires afférent sur l'exercice 2021-22, clos le 28 février 2022.Le groupe minier publiera ses résultats annuels.Eurofins Scientific a mis à contribution ses laboratoires britanniques couvrant diverses disciplines pour permettre le déploiement de tests Covid-19 auto-administrés, améliorant sensiblement la capacité de tests au Royaume-Uni. Les ressources combinées d'Eurofins Forensics, Eurofins Clinical Diagnostics et Eurofins Food & Water Testing permettront jusqu'à 350 000 tests par semaine, disponibles sous forme de kits de test à domicile, a indiqué le spécialiste de la bio-analyse.Le groupe audiovisuel publiera ses résultats annuels.Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce avoir acquis le plein contrôle de la société Fusetech, basée à Kaposvar en Hongrie, en rachetant la participation détenue par le groupe Hager. Le montant de l'opération est d'environ 4 millions d'euros, hors " earn-out " (complément de prix) futur. Cette opération lui permet de renforcer son efficacité industrielle en Europe dans le domaine des fusibles, et d'intégrer dans le groupe un site performant pour la fabrication de certaines de ses gammes de produits futurs en norme européenne (IEC).Michelin a dévoilé lundi soir ses résultats au titre de l’exercice 2020. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a réalisé l’an dernier un bénéfice net de 625 millions d'euros (-64% sur un an), un résultat opérationnel des secteurs de 1,88 milliard d'euros (-37,6%), duquel il découle une marge de 9,2% (-3,3 points). Quant aux ventes annuelles de Michelin, elles s'élèvent à 20,47 milliards d'euros, en baisse de 15%.Saint-Gobain a finalisé en Espagne la vente de Sanigrif, son activité de distribution de produits de plomberie, sanitaire et chauffage, ainsi que la vente de Saniplast, son activité de distribution de matériaux pour travaux de génie civil. Sanigrif comprend 12 magasins, 120 employés et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros. Saniplast comprend 20 magasins, 100 employés et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros.TechnipFMC a finalisé sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies. Dans le cadre de cette scission, le cours de référence technique de Technip Energies est fixé à 9 euros avant sa cotation directe sur Euronext Paris Exchange où l'action Technip Energies sera négociée sous le symbole " TE ".Thales va digitaliser le système de signalisation de la Deutsche Bahn dans la région de Stuttgart pour améliorer considérablement la capacité, la ponctualité et le confort. Le projet, basé sur des technologies de pointe, va établir des normes pour la digitalisation des chemins de fer en Allemagne et en Europe. Cette signalisation de haute technologie offrira une meilleure ponctualité et permettra à plus de trains de circuler sans avoir à construire un seul mètre de voies supplémentaires. Le contrat représente une valeur d'environ 127 millions d'euros.Vicat a réalisé en 2020 un résultat net de 172 millions d'euros en hausse de 7,7% à périmètre et change constants et de 16,3% en base publiée, en dépit des dépréciations d'actifs liés à l'Egypte. L'Ebit atteint 298 millions, en progression de 11,7% en base publiée et de 17,5% à périmètre et taux de change constants. La marge d'Ebit s'améliore de près de 1 point à 10,6%. Cette évolution traduit une poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle sur les zones Amériques, Afrique, et Asie.Voltalia a annoncé le lancement de la construction d'un projet éolien de 99,4 mégawatts au sein de son nouveau complexe de Canudos dont le potentiel atteint 1 gigawatt. Un contrat long-terme de vente d'électricité d'une durée de 20 ans a été signé avec la compagnie d'électricité Cemig. Le parc éolien sera équipé de 28 turbines G132 d'une puissance de 3,55 mégawatts chacune. La construction de la sous-station a débuté et la mise en service de la centrale est prévue au premier semestre 2022.Winfarm, le numéro 1 français de la vente à distance pour le monde agricole, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 98,9 millions d'euros, en croissance de 14%. Il dépasse ainsi l’objectif de 97 millions d'euros qu'il s'était fixé lors de son introduction en bourse, en décembre dernier. L’ensemble des marchés a participé à cette dynamique : l’agrofourniture, l’agronutrition, l’agroconseil et l’agroexpérimentation ont connu des croissances de 14%, 17%, 17% et 22% respectivement.