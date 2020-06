Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 16 juin 2020

0

ABIVAXAbivax, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans les traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé l'obtention d'un financement non-dilutif de 5 millions d'euros de la Société Générale sous forme d'un prêt garanti par l'Etat français (PGE). D'une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%, il comprend une option d'extension de 5 ans. Ce prêt non-dilutif étend la trésorerie d'Abivax jusqu'au début de 2021.ALSTOMDans le contexte sanitaire actuel, il a été décidé que l'assemblée générale d'Alstom se tiendrait exceptionnellement le 8 juillet prochain à huis clos. L'événement sera diffusé en direct et dans son intégralité sur le site de la société. Les actionnaires ne pourront pas demander de carte d'admission et sont par conséquent encouragés à voter soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance via le formulaire de vote papier, ou à donner pouvoir au Président de l'assemblée ou une procuration à un tiers pour voter par correspondance.CARMILACarmila a indiqué que lors du Conseil d'administration qui s'est réuni le 15 juin 2020, Monsieur Alexandre de Palmas, président-directeur général de la société, a informé ses membres de sa décision d'accepter les fonctions de directeur exécutif de Carrefour Espagne à compter du 1er juillet 2020. Aussi, Ces nouvelles fonctions apparaissant dès lors comme non-compatibles dans la durée avec celles de PDG de Carmila. Le Conseil d'administration a, en conséquence, chargé son Comité des Nominations et des Rémunérations de formuler des recommandations sur la gouvernance de la société.CARREFOURCarrefour a annoncé la nomination de Rami Baitieh, actuellement directeur exécutif Espagne, en tant que directeur exécutif France à compter du 1er juillet 2020. Alexandre de Palmas, directeur exécutif proximité France, est, pour sa part, nommé Directeur Exécutif Espagne.GECINAGecina a annoncé la commercialisation d'une surface de 1300 m² au 27 rue de la Ville l'Evêque dans le quartier central des affaires QCA parisien auprès d'une société du CAC 40. La foncière précise que les plateaux en question seront mis à disposition à la fin du mois d'août 2020 à la suite d'un programme de travaux permettant de repositionner l'immeuble aux meilleurs standards de marché.GENOMIC VISIONGenomic Vision a annoncé la signature d'un contrat avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant total maximum de 12 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires.GROUPE ADPGroupe ADP a précisé que le trafic total du groupe au mois de mai 2020 est en baisse de 98% par rapport au mois de mai 2019. Ainsi, seulement 600 000 passagers ont été accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic de Paris Aéroport est, pour sa part en baisse de 97,8% avec 200 000 passagers accueillis. La société ajoute qu'à Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.MEDINCELLMedincell a annoncé le succès de son augmentation de capital d'un montant définitif de 15,6 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'" Offre "). orte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération, sensiblement supérieure à la taille envisagée initialement de 11 millions d'euros, fait ressortir une décote limitée de 8,4% par rapport au cours de clôture de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 15 juin 2020.METABOLIC EXPLORERMETabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, a annoncé l'obtention d'un prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 6,2 millions d'euros. Ce montant vient renforcer la trésorerie de METEX qui avait déjà bénéficié d'une levée de fonds de 7,3 millions d'euros obtenue en février 2020. Actionnable pendant une durée de 12 mois, cet emprunt pourra être amorti sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.QWAMPLIFYLe spécialiste du marketing et du digital publiera ses résultats du premier semestre.REMY COINTREAULe groupe Rémy Cointreau a annoncé être en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont. Le périmètre de l'offre d'acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Rémy Cointreau souligne qu'avec cette acquisition, il enrichirait son portefeuille de vins et spiritueux d'exception d'une marque de champagne haut-de-gamme offrant, à terme, un vrai potentiel de développement, notamment à l'international.SEBGroupe SEB a lancé, le 9 juin 2020, une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros à échéance le 16 juin 2025, avec un coupon annuel de 1,375 %. Aussi, en vue de l'admission des obligations sur Euronext Paris, Groupe SEB a déposé un prospectus ayant reçu le visa n° 20-250 de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 12 juin 2020.UMICOREUmicore a annoncé le lancement d'une offre d'obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées, à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d'Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage.