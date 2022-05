Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 17 mai 2022

© AOF 2022

Afyren lance son projet de commercialisation de solutions de haute qualité qui aideront les industriels à atteindre leurs objectifs de durabilité. La greentech française roduit des acides carboxyliques biosourcés (C2-C6) qui sont nécessaires à une grande variété d'industries pour leurs propriétés antibactériennes, olfactives ou de conservation. Jusqu'à présent, ces molécules génériques étaient, pour la plupart, fabriquées à partir de dérivés du pétrole, contribuant à une activité extractive qui n'est plus durable.Air Liquide, le fabricant de bus portugais CaetanoBus et Toyota Motor Europe ont signé un protocole d'accord afin de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène. Cela comprend le développement d'infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l'hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds. Ce partenariat reflète l'ambition commune des trois partenaires de contribuer à la décarbonation des transports et d'accélérer le développement d'écosystèmes hydrogène locaux pour de nombreux usages en matière de mobilité.A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels. Pour son exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion vise toujours un chiffre d'affaires total de plus de 1,7 milliard d'euros, une croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45%, et un Ebitda ajusté positif.Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), vient d'être désigné lauréat par Ørsted, numéro un mondial de l'éolien offshore, de deux contrats pour la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne.Engie a réalisé au premier trimestre 2022 un Ebit de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 76,4% en organique. L'Ebitda a atteint 4,6 milliards, en progression de 50,7% en organique. Le chiffre d'affaires est ressorti à 13,8 milliards, en augmentation de 84,4% en organique. L'énergéticien a profité de la volatilité des prix de l'énergie. Toutes les activités du groupe ont affiché une forte croissance.Le groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.Thales a signé un accord définitif avec Sonae Investment Management pour l'achat de deux sociétés européennes de pointe en cybersécurité, S21sec et Excellium, rassemblées au sein de la holding Maxive Cybersecurity. Cette acquisition, d'une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, est une étape importante pour Thales dans le domaine de la cybersécurité. Elle intervient sur un marché du conseil et des services de sécurité très dynamique, qui anticipe une croissance importante entre 2020 et 2025.Le trafic sur les réseaux interurbains de Vinci Autoroute a progressé de 55,7% en avril sur un an, avec une hausse de 71,3% pour les véhicules légers et de 1,8% pour les poids lourds. Il reste encore en retrait de 2,8% par rapport à avril 2019. Cette légère contraction est imputable à la fois à la hausse des prix des carburants et à un effet calendaire défavorable (décalage des vacances de printemps entre ces deux années), explique le groupe. Dans les aéroports de Vinci Airports, le trafic passagers a été multiplié par 4,3 en un an, mais reste en retrait de 30,6% par rapport à 2019.