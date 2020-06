Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 2 juin 2020

0

ARKEMAArkema a finalisé la cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles au sud-coréen SK Global Chemical sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros. Le groupe français rappelle que cette opération s'inscrit pleinement dans sa stratégie de recentrage dans les Matériaux de Spécialités. Avec un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros, l'activité Polyoléfines Fonctionnelles, qui est rattachée à l'activité PMMA, rassemble des copolymères et terpolymères d'éthylène pour les marchés de l'emballage alimentaire, de la câblerie, de l'électronique ou du revêtement.CARREFOURCarrefour a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, consolidant ainsi sa position de principal distributeur alimentaire multi-format sur ce marché. La transaction porte sur 224 magasins de proximité dans des emplacements de qualité (199 Wellcome - surface moyenne de 420 mètres carrés - et 25 Jasons - surface moyenne de 820 métres), ainsi qu'un entrepôt (incluant la propriété des murs et du terrain). La valeur d'entreprise de l'opération est de 97 millions d'euros. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe d'environ 390 millions d'euros en 2019.EXEL INDUSTRIESExel industries a enregistré au premier semestre, clos fin mars, une perte nette de 36,4 millions d'euros contre un bénéfice net de 1,2 million d'euros l'année dernière. Le résultat opérationnel courant est passé de 5 millions d'euros à -1,1 million d'euros. Le contexte macro-économique très incertain, notamment lié à la crise sanitaire a conduit le spécialiste de la pulvérisation à une augmentation du niveau de risque général pris en compte dans ses tests de dépréciation d'actifs.ILIADIliad a annoncé la création d’une co-entreprise avec le Groupe Digicel. Cette société détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux groupes dans la zone Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth) et en Guyane française. Les deux opérateurs conserveront leurs cœurs de réseau et leurs autorisations d’utilisation des fréquences, et continueront de disposer d’une totale autonomie commerciale.NICOXAvancée majeure pour Nicox. La société spécialisée en ophtalmologie a démarré la première étude clinique de phase 3, Mont Blanc, par le recrutement, hier, des premiers patients. L'étude Mont Blanc vise à évaluer le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est le nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération de la société.NOVACYTNovacyt, spécialiste du diagnostic clinique, fait le point sur son test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour Covid-19, mis au point par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de la société. Au 1 juin 2020, les ventes du test Covid-19 de Primerdesign s'élevaient à 45 millions d'euros (40 millions de livres sterling). De plus, cette division a reçu des commandes ou s'est engagée à livrer 90 millions d'euros supplémentaires (80 millions de livres sterling) de son test Covid-19.SANOFILe directeur général de Sanofi, Paul Hudson, et plusieurs responsables de la R&D et des franchises commerciales de l'entreprise présenteront aujourd'hui la stratégie de Sanofi en oncologie et feront le point sur l'évolution de ses principaux produits et programmes de développement dans cette aire thérapeutique. La stratégie de Sanofi en oncologie est axée sur quatre grandes catégories de cancers, avec quatre produits phares ayant à ses yeux le potentiel de transformer la prise en charge des patients.TF1Le Groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français, et le groupe TF1 annoncent la signature d’un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : une licence de marque; un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents. La chaîne Téléfoot proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1.UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELDUnibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé que 65 de ses 90 centres dans le monde sont désormais rouverts après la levée d'une série de restrictions liées au Covid-19. Ceci fait suite aux dernières annonces des autorités à Los Angeles le 26 mai et en France le 29 mai. Avec la réouverture de tous les centres en Espagne le 8 juin et à Londres le 15 juin, URW prévoit qu'au moins 87 % de ses centres (soit environ 80% de la valeur de son portefeuille) seront ouverts d'ici au 15 juin.VOLTALIAVoltalia a annoncé avoir finalisé la mise en service des 47 turbines du parc éolien VSM1 (163 mégawatts) situé au Brésil dans son complexe éolien et solaire de Serra Branca, le plus important au monde (2,4 gigawatts). Le parc éolien VSM 1 (163 mégawatts) est désormais pleinement opérationnel. La production équivaut à la consommation d'électricité de près de 442 000 foyers brésiliens. L'électricité produite par le parc éolien VSM 1 sera vendue à prix fixe pour une période de 20 ans sur la base de contrats signés en décembre 2017.