Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 20 juin 2023

Aujourd'hui à 08:58 Partager

Fountaine Pajot

Le Groupe Fountaine Pajot, spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce un résultat net part du groupe à 7,76 millions d'euros pour le 1er semestre de l'exercice 2022/23, clos le 28 février, contre 5,65 millions l'an dernier. Le chiffre d'affaires affiche une progression de 23% sur un an, à 111,43 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation ressort à 12,5 millions d'euros contre 12,9 millions d'euros, un an auparavant, " impacté négativement par l'inflation sur les prix d'achat ".





Gaussin

Gaussin, acteur du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la montée en puissance de sa stratégie nord-américaine à l'issue des Journées Portes Ouvertes de son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Grâce à une extension récente qui a porté sa capacité totale à 2 400 véhicules par an, incluant les ATM (logistique), APM (portuaire) et MSV (sous- terrain), le site de Saint-Vallier est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques que GAUSSIN s'engage à livrer aux États-Unis d'ici la fin de 2023.



Icape

Icape, distributeur de cartes de circuits imprimés a annoncé que Yann Duigou, actuel Chief Marketing Officer du Groupe, devient Directeur Général en remplacement de Cyril Calvignac, démissionnaire. Entré chez Icape en 2003 et patron depuis 2015, Cyril Calvignac continuera à accompagner le Groupe jusqu'à la fin de l'année 2023 afin d'assurer cette transition. Yann Duigou, âgé de 61 ans, administrateur du Groupe, dispose de plus de trente années d'expérience au sein de l'industrie électronique et du PCB.



JCDecaux

JCDecaux annonce que sa filiale norvégienne, JCDecaux Norge AS, a signé un contrat exclusif de 6 ans (plus une option d'extension de 2 ans) avec Sporveien Media AS, l'entreprise en charge de la concession publicitaire du réseau de transports en commun de la région d'Oslo, la capitale du pays, qui compte plus de 1,3 million d'habitants. Le spécialiste de la communication extérieure précise que ce contrat porte sur l'exploitation publicitaire de " l'ensemble des bus, trams et du métro " d'Oslo - concernant à la fois les rames et les gares.



Latecoere

Latecoere, partenaire aéronautique et spatial de rang 1, annonce avoir remporté des contrats auprès de Boeing pour la fourniture de systèmes de câblage pour les versions militaires et civiles des programmes 737 et 767. La production débutera au troisième trimestre 2023. La division Systèmes d'interconnexion de Latecoere fournira des harnais électriques et des boîtiers de raccordement pour le programme Boeing 737, ainsi que des meubles avioniques pour le Boeing 767, une première dans l'histoire du partenariat avec l'avionneur américain.



Neoen

Neoen, principal producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable, a remporté un contrat de capacité de 197 MW / 4 heures auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO), dans le cadre d'un appel d'offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy. Ces services seront fournis par la première tranche de Collie Battery, d'une puissance de 219 MW / 877 MWh, constituée de 224 Megapacks 2 XL de Tesla. Neoen a développé ce projet depuis 2021 et obtenu, en décembre 2022, l'autorisation de construire 1 GW / 4 GWh de capacité de stockage.



Paragon ID

Grenadier Holdings Ltd., actionnaire majoritaire de Paragon ID à hauteur de 80,25% du capital et 86,93% des droits de vote théoriques, a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire au prix de 38,01 euros par action. La cotation du spécialiste des solutions d'identification avait été suspendue aujourd'hui et il avait clôturé à 28 euros, vendredi. Ce prix représente une prime de 35,8% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l'annonce de l'offre.



Renault

Le Conseil d'administration de Renault, lors de sa réunion hier, s'est prononcé en faveur de la désignation de M. Luca de Meo en tant que futur Président-Directeur général d'Ampere afin d'assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d'introduction en bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de Directeur général de Renault Group. Le Conseil d'administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par M. Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d'introduction en bourse d'Ampere.



Sanofi

Sanofi annonce que, dans le cadre d'un différend porté devant un tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation introduite par BI contre Sanofi et confirmé que Sanofi ne sera pas responsable des dommages pouvant éventuellement découler du litige relatif au Zantac en cours aux États-Unis. Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel. Sanofi reste pleinement confiante dans la solidité de ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis.



Société Générale

Société Générale a annoncé la nomination de Vincent Mischler au poste de Directeur de la Stratégie du Groupe à compter du 24 août. Il sera rattaché à Slawomir Krupa, Directeur général, et sera membre du Comité de direction du Groupe. Vincent Mischler possède une expérience de plus de 25 ans en tant que banquier d'affaires spécialisé dans les institutions financières, avec un parcours très international. Il était depuis 2012 Managing Director chez Citigroup, responsable de la couverture de grands comptes européens ainsi que des gouvernements dans le cadre de leurs participations bancaires.



TotalEnergies

TotalEnergies a signé avec Saint-Gobain France un accord de vente (Biomethane Purchase Agreement) de 100 GWh sur une période de 3 ans à partir de 2024. Le biométhane sera produit par TotalEnergies sur son site de BioBéarn, entré en service en début d'année et dont la production est certifiée durable par l'ISCC selon les meilleurs critères de durabilité de la directive européenne REDII. TotalEnergies est l'un des tout premiers producteurs à obtenir, en France, cette certification.