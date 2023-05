Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 23 mai 2023

ALD

ALD, filiale de Société Générale, annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital de LeasePlan, l'un des spécialistes mondiaux de la gestion de flotte et de la mobilité, auprès d'un consortium mené par TDR Capital, pour un montant total de 4,8 milliards d'euros, financé à la fois en titres ALD et en numéraire. Le nouvel ensemble possède une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans le monde. ALD devient une Compagnie Financière Holding, une institution régulée sous la supervision de la Banque Centrale Européenne.



Bonduelle

Le groupe Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale du Groupe. Cette nomination prendra effet le 1er juin 2023. Jusqu'à cette date, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du Conseil d'Administration. Xavier Unkovic a notamment dirigé la branche Boissons du groupe Mars dès 2010 pour l'Amérique de Nord, puis pour le monde à partir de 2013. En 2017, il prend la présidence et la direction générale d'Amy's Kitchen, une entreprise californienne certifiée BCorp qui commercialise une gamme de plats préparés biologiques.



Compagnie des Alpes

L'exploitant de domaines skiables et de parcs annoncera ses résultats du premier semestre.



Faurecia

Après une phase de négociations exclusives, Faurecia, une société du groupe Forvia, et Cummins ont signé un contrat d'achat d'actions et d'actifs aux termes duquel la première cédera à la seconde une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis pour une valeur d'entreprise de 142 millions d'euros après ajustements techniques finaux.



Forsee Power

Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable et MTB Transit Solutions (l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus) annoncent leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord. Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques. Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.



GTT

GTT et Samsung Heavy Industries (SHI) ont reçu une approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Lloyd's Register pour un nouveau design de méthanier, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex. Cette approbation est l'aboutissement d'un projet de développement conjoint (JDP) initié en 2022, visant à concevoir une nouvelle génération de méthaniers.



Neoen

Neoen, producteur d'énergie renouvelable, et Prokon (grande coopérative d'énergie renouvelable), ont donné l'instruction de démarrer les travaux à Vestas, pour les parcs éoliens Storbötet et Lumivaara qu'ils détiennent conjointement en Finlande. Le parc éolien de Storbötet, situé sur la commune d'Uusikaarlepyy, dans la région d'Ostrobotnie, comptera 17 éoliennes Vestas, pour une capacité totale de 105,4 MW (contre 95 MW prévus initialement).



Ober

Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Rallye

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert hier une procédure de conciliation pour permettre à la maison mère de Casino de négocier avec ses créanciers l'abandon d'une partie de sa dette. Rallye a "décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de bénéficier d'un cadre juridique plus protecteur pour poursuivre les discussions" avec les créanciers, ce que le tribunal de commerce a accepté, selon un communiqué du groupe.



Valbiotis

Valbiotis annonce le "large" succès de l'étude clinique de Phase II/III Reverse-IT sur Totum 63. La biotech spécialiste de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires précise que cette étude menée sur 636 patients prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traités (stade précoce), confirme l'efficacité de son produit sur le critère de réduction de la glycémie à jeun à 2 et 3 prises par jour. Elle précise que ces résultats déclenchent un paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat global stratégique.