Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 23 octobre 2018

GTT a reçu une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pour la conception des cuves d'un méthanier d'une capacité de 173 400 m3, pour le compte d'un armateur européen. Le navire, dont la livraison est prévue au premier semestre 2021, sera équipé de cuves intégrant la technologie NO96 GW.Au cours des neuf premiers mois de 2018, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son chiffre d'affaires à taux de change constant de 13,8 %, à 896,1 millions d'euros (publié +11,4 %). La croissance a été alimentée à la fois par la demande soutenue d'équipements et de produits à usage unique. La quasi-totalité de la hausse du chiffre d'affaires a été réalisée de manière organique tandis que la consolidation de la société Umetrics a apporté une contribution d'environ 0,5 point de pourcentage à la croissance.Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 de Getkink s'élève à 305,9 millions d'euros, en croissance de 7% à périmètre comparable. A 276,5 millions d’euros, le chiffre d’affaires d’Eurotunnel a enregistré une hausse de 7%. Le chiffre d’affaires de l’activité Navettes atteint 190,7 millions d’euros, soit une croissance de 6% grâce notamment à un renforcement du yield. Le chiffre d’affaires du Réseau ferroviaire est en forte croissance de de 9% porté par le trafic Eurostar, l’ouverture du service direct aller simple Londres-Amsterdam et une forte croissance sur les autres services.La première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d'Ichthys LNG a quitté Darwin, dans le Territoire du Nord en Australie, suite au démarrage de la production fin juillet, a annoncé Total ce matin. Ichthys LNG permettra de développer des réserves de plus de 3 milliards de barils équivalent pétrole situées au large de l'Ouest de l'Australie, dont environ 500 millions de barils de condensats.Au 30 septembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s’élevaient à 219,9 millions d’euros contre 113,8 millions d’euros un an plus tôt. Au 30 juin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 238 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’élève à 68 milliers d’euros contre 91 milliers d’euros pour la même période en 2017.Le chiffre d'affaires d'Atos a atteint au troisième trimestre 2,884 milliards d'euros, en hausse de 1,8% à taux de change constants et retraité d'IFRS 15 et en hausse de 0,1% à périmètre et taux de change constants et retraité d'IFRS 15. Durant le troisième trimestre, le groupe a continué d'accompagner ses importants clients dans leur transformation digitale. Cela a particulièrement bénéficié aux Divisions Business & Platform Solutions, Big Data & Cybersecurity ainsi que Worldline.Au troisième trimestre 2018, Ingenico a réalisé un chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, en croissance de 15%. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 8%. Pour autant, le groupe a révisé à la basse son objectif annuel d'Ebitda. Il vise désormais un Ebitda de 510 millions d'euros au lieu d'au moins 545 millions d'euros précédemment. Le nouvel objectif intègre une performance décevante de Banks & Acquirers. La division est pénalisée par des effets de mix géographique qui impactent défavorablement sa profitabilité.Le Groupe Renault a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 11,484 milliard d’euros, en baisse de 6%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires diminue de 1,4 %. La croissance des immatriculations au troisième trimestre est de 2,9 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes du Groupe Renault baissent de 1,7 % sur un marché mondial qui décroit de 2,4 %. La part de marché augmente de 0,2 point par rapport à 2017 à 4%.Umanis a affiché un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 50,3 millions d'euros, en progression de 13,1% par rapport à l'exercice précédent. Sur neuf mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 150,4 millions d'euros, en progression de 7,3%. Umanis a confirmé sa maîtrise des indicateurs opérationnels, notamment en matière de pricing power, grâce aux nouvelles offres (Intelligence Artificielle, Bots, Data science, Deep learning, GDPR, etc.), en ajoutant que le développement reste freiné par le contexte particulièrement concurrentiel sur le plan du recrutement.Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a annoncé la nomination de François Le Crom au poste de Vice-Président Recherche et Développement. Il prend à ce titre la direction de la R&D et aura pour mission d’accompagner les équipes R&D d’Anevia dans l’exécution de la roadmap à moyen et à long terme. Il supervisera notamment la transition vers la nouvelle génération de produits Anevia basée sur une architecture micro-services en mettant l’accent sur un processus qualité de pointe.Le groupe de services en assurance publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Bigben a réalisé au deuxième trimestre 2018/19, clos en septembre, un chiffre d’affaires de 57,3 millions d'euros, en retrait de 8,9%. A périmètre comparable, hors acquisition du studio de développement Cyanide le 20 juin 2018, la diminution ressort à 10,7%. " Cette orientation est liée à une base de comparaison élevée, l’exercice précédent ayant connu une progression de 34.2% sur le deuxième trimestre ", explique le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming.Essilor a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1 811 millions d'euros, en hausse de 4,4% par rapport au troisième trimestre 2017. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 5 537 millions d’euros, en hausse de 4,8%. Une croissance qui s’explique notamment par la division Verres et Instruments d’Optique, portés par l’accélération du marché et les activités en ligne.Le premier actionnaire de la foncière, Ivanhoé Cambridge, publiera (après Bourse) son activité à fin septembre.Le groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffres d'affaires du troisième trimestre.Klépierre a fait part de son activité pour les neufs premiers mois de 2018. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,005 milliard d’euros, en hausse de 2% par rapport aux neufs premiers mois de 2017. Les revenus locatifs nets des centres commerciaux s’établissent à 823,7 millions d’euros, en hausse de 3,1% à périmètre constant et de 2,3 % à périmètre courant. De plus, Klépierre évoque une activité locative soutenue avec 1 381 baux signés, soit 28,6 millions d’euros de loyers minima garantis additionnels.L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le spécialiste des revêtements de sol publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le groupe de BTP publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Durant le troisième trimestre de 2018, le chiffre d'affaires de Worldline a été de 410,7 millions d'euros, en croissance organique de 6,3%. La société française spécialisée dans les paiements et les services transactionnels a aussi confirmé tous ses objectifs de 2018. Le groupe prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% et une marge d'excédent brut opérationnel comprise entre 22% et 23%. Le groupe a enfin l'ambition de générer un flux de trésorerie disponible compris entre 200 et 210 millions d'euros.