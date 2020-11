Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 24 novembre 2020

© AOF 2020

Auplata Mining Group (AMG) a annoncé que son usine de production de Dieu Merci en Guyane avait coulé un nouveau lingot. Son poids, avant raffinage, est de 9 687 grammes et son titre est estimé à 92% d'or fin. Le poids exact d'or fin ne sera connu qu'après le traitement par le raffineur auprès duquel il a été expédié. Grâce à une optimisation du processus d'élution par les équipes d'AMG, une récupération plus efficace de l'or contenu dans le charbon actif est dorénavant attendue.Carmila a réalisé une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 6,5 ans soit au 31 mai 2027. Le coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le livre d'ordre s'est établi à 1,65 milliard d'euros soit un taux de sursouscription de 5,5 fois qui a permis à Carmila d'émettre avec un taux attractif par rapport au niveau de quotation de ses emprunts obligataires secondaires et de placer ses obligations auprès d'investisseurs de premier plan, a indiqué la foncière.Sercel, filiale de CGG, a remporté un contrat majeur pour la fourniture d'équipements sismiques terrestres à Argas pour une méga-équipe 3D récemment attribuée en Arabie Saoudite. L'équipement sélectionné inclut un système d'acquisition sismique Sercel 508XT de plus de 60000 canaux équipés de bretelles de géophones SG-10 et une flotte de plus de 30 camions vibrateurs Nomad 65 Neo avec des appareils électroniques de pointe VE464. Cette étude d'acquisition terrestre de long terme est prévue de démarrer à partir de la fin du premier trimestre 2021 dans un environnement désertique difficile.Le Dr Hugh Sampson a décidé de quitter son poste de Directeur Scientifique chez DBV, à compter du 1er décembre 2020, pour reprendre son programme de recherche au Jaffe Food Allergy Institute du Mount Sinaï de New York (États-Unis). Le Dr Sampson sera désormais conseiller scientifique du directeur général et président du comité scientifique de DBV. Dans ses nouvelles fonctions, il restera impliqué dans les projets de développement de DBV en immunothérapie épicutanée (EPIT). L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un processus de transition réfléchi, a indiqué la biotech française.Esker et Birlasoft Ltd, fournisseur international de services informatiques et digitaux, s’allient pour proposer la suite complète d’automatisation Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) du premier partout dans le monde. Birlasoft devient le tout premier partenaire d’implémentation de l’ensemble des solutions P2P et O2C d’Esker. Les clients de Birlasoft sont pour la plupart de grands acteurs du secteur de l’industrie qui présentent des exigences particulières liées à leurs systèmes ERP.Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 85,1 millions d'euros, en croissance de 59%, dont 17% de croissance organique. En cumulé au 30 septembre 2020, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 217,7 millions en croissance de 32% (18% en croissance organique). En France, Freelance.com a totalisé 178,6 millions de chiffre d'affaires cumulé au troisième trimestre 2020, soit 82% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance organique de 25%.Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé l'émission de la première tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 0,8 million d'euros.JCDecaux a annoncé qu'à la suite d'un appel d'offres, sa filiale JCDecaux Royaume-Uni avait remporté un contrat publicitaire de dix ans attribué par la ville de Manchester pour diffuser des contenus digitaux sur 86 mobiliers urbains pour l'information (MUPIs), équipés de 172 écrans, en centre-ville. JCDecaux soutiendra également plusieurs importantes initiatives environnementales et communautaires de Manchester. Le montant du contrat n'a pas été spécifié.Bpifrance a cédé une partie de ses actions Neoen représentant 684 158 actions, soit environ 0,80% du capital de la société pour un montant d'environ 31,9 millions d'euros, dans le cadre d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés. A l'issue de cette opération, Bpifrance détient environ 5% du capital et des droits de vote de la société. A la suite de cette opération, Bpifrance conservera son représentant au conseil d'administration de Neoen. Le règlement-livraison des actions interviendra le 26 novembre 2020.Quadient (anciennement Neopost) a relevé ses prévisions pour l'exercice 2020. Ainsi, le groupe anticipe désormais une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 9% par rapport à 2019 (contre environ 10% auparavant) et vise un Ebit courant compris entre 140 et 145 millions d'euros (contre une précédente fourchette de 135-145 millions d'euros). La performance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre sera principalement soutenue par la poursuite de la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions.Total a débuté des des négociations avec les syndicats autour d'un plan de départs volontaires dans la branche pétrochimie, a révélé hier soir Franceinfo. La CGT estime que ce plan pourrait concerner 700 personnes, un chiffre qui n'est pas confirmé par la direction de Total. Ce plan concernera des personnes en fin de carrière et se fera sur la base du volontariat, a précisé Franceinfo. Grâce à une dispense d'activité, elles n'auront pas à s'inscrire au chômage en attendant l'âge effectif de leur départ en retraite.