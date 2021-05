Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 25 mai 2021

© AOF 2021

Lundi soir, Abivax a annoncé les résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b ainsi que des données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH). 254 patients atteints de RCH modérée à sévère ont été traités avec ABX464, une petite molécule administrée par voie orale une fois par jour avec un mécanisme d'action très innovant (premier de sa classe).Arkema annonce le projet d’acquisition d’Agiplast, une société spécialisée dans la régénération des polymères de haute performance et partenaire historique du groupe dans les opérations de recyclage. Cette société, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 millions d’euros, dispose d’une usine en Italie et emploie 32 personnes. L’expertise d’Agiplast dans les technologies de recyclage mécanique permettra à Arkema de proposer à ses clients des polymères recyclés de grande qualité.GenSight Biologics a annoncé la publication dans Nature Medicine d'un cas de récupération visuelle après traitement optogénétique par GS030. Il s'agit de la première publication scientifique faisant état de récupération visuelle partielle chez un patient aveugle atteint d'une maladie héréditaire de la rétine à un stade avancé. Le traitement GS030, combinant la thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à un patient atteint de rétinopathie pigmentaire depuis 40 ans d'à nouveau percevoir, localiser, compter, et toucher des objets.GTT a reçu une commande de la part de son partenaire China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de quatre grands réservoirs de stockage de GNL à intégrité totale à membrane. Cette commande s'inscrit dans le cadre du nouvel accord de coopération relatif au terminal GNL de Tianjin Nangang, conclu en mars dernier entre BGG et GTT. Elle vient compléter la commande de deux réservoirs similaires signée en juin 2020 avec HQC.HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce le transfert de la cotation des titres HiPay Group sur le marché Euronext Growth Paris, effectif à compter de la séance de bourse du 27 mai 2021. Ce transfert sur le marché Euronext Growth vise à permettre à HiPay Group d'être coté sur un marché mieux adapté à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière actuelle.Saint-Gobain va investir environ 25 millions d'euros dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, pour accroître ses capacités de production d'environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Le groupe bénéficie d'une subvention de l'agence gouvernementale norvégienne Enova. Les nouvelles installations seront opérationnelles début 2023.Le 7 mai 2021, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a confirmé la décision arbitrale, favorable à Sodexo, qui avait été rendue le 28 janvier 2019 dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Etat hongrois depuis 2014 à la suite de changements législatifs et réglementaires intervenus en Hongrie sur le marché des titres-restaurant et titres-alimentation.Lundi, Solutions 30 a chuté de 70,62% à 3,05 euros après deux semaines de suspension de cotation. Hier, le groupe a enfin publié son rapport financier 2020. Mais le cabinet Ernst & Young (EY), s'est dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit". Face aux éventuelles conséquences de cette absence d'opinion, le groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s'assurer du soutien de ses partenaires.Technip Energies a remporté deux contrats auprès de Neste pour le développement de son centre de production de carburants renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de l'accord de partenariat existant entre Technip Energies et Neste. La somme de ces deux contrats est comprise entre 50 et 250 millions d'euros.