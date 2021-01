Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 26 janvier 2021

© AOF 2021

Adocia a annoncé des résultats cliniques positifs confirmant le profil ultra-rapide de BC Lispro comprenant l'insuline de son partenaire Tonghua Dongbao. Dans cette étude, la formulation BioChaperone Lispro composée de l'insuline lispro fabriquée par Tonghua Dongbao, a démontré des profils pharmacocinétique/pharmacodynamique ultra-rapides et de tolérance similaires, comparée à la formulation BioChaperone Lispro composée de l'insuline lispro, Humalog, a indiqué la biotech française.Au troisième trimestre 2020/2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2020), Bigben a enregistré un chiffre d’affaires de 87,3 millions d'euros, soit une hausse de 2,3% tirée par la dynamique de Nacon Gaming tandis que la relance de l’Audio/Telco a été ralentie par le deuxième confinement. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 (du 1er avril au 31 décembre 2020), le chiffre d'affaires de Bigben ressort à 223,1 millions, soit une hausse de 5%.Delta Plus Group a annoncé l'acquisition de la société Alsolu, renforçant ainsi sa position sur le marché français de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. Alsolu a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'Euros, réalisé à 75% en France et à 25% à l'export (Italie, Espagne, Allemagne et Belgique principalement). L'effectif de la société est de 50 personnes.Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 44,4 millions d'euros (environ 54,4 millions de dollars), contre 73,2 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette diminution de la trésorerie de 28,8 millions d'euros au cours des 12 mois de 2020 résulte principalement d'une consommation nette de 56,3 millions d'euros et des financements d'un montant total de 27,5 millions d'euros. La biotech estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie couvriront ses dépenses opérationnelles et ses programmes en cours jusqu'au troisième trimestre 2021.Eurobio Scientific a dévoilé un chiffre d'affaires 2020 " exceptionnel "de 188,9 millions d'euros, soit une progression de 220% par rapport à l'exercice précédent. Le spécialiste du diagnostic médical in vitro précise que plus de 60% de ces ventes (117 millions d'euros) sont liées aux tests et instruments de diagnostic de la Covid-19. Les activités traditionnelles ont enregistré une solide progression, avec un chiffre d'affaires de 71,9 millions d'euros, en hausse de 22%.98,5% des actionnaires (quorum 23,36%) et 100% des porteurs d'OCEANEs (quorum 70,88%) de Genfit ont approuvé l'opération d'aménagement des termes et de rachat partiel de la dette obligataire. 85,7 millions d'euros de dette convertible seront effacés, en ne mobilisant que 47,48 millions d'euros après les opérations de règlement-livraison du rachat partiel devant se tenir cette semaine, a indiqué la biotech. La maturité est étendue à 2025, offrant au groupe les moyens d'exécuter son nouveau plan stratégique.Interparfums a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 117 millions d'euros, en hausse de 1 % à devises courantes et de 3 % à devises constantes. Le fabricant de parfums sous licence renoue avec un niveau d'activité plus normatif. La reprise de l'activité constatée durant l'été et l'automne s'est confirmée en fin d'année, en particulier aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2020 atteint ainsi 367,4 millions en baisse de 24,1 % à taux de change courants et de 23,5 % à taux de change constants.Lumibird a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 126,7 millions d'euros, en hausse de 14,4% à données publiées. Le spécialiste des technologies laser a notamment enregistré une activité record de 48,2 millions d'euros au quatrième trimestre, reflétant le retour de la croissance organique (+2,1%) ainsi que la contribution des nouvelles activités (13,2 millions d'euros). Dans le contexte de crise qui a marqué l'exercice 2020, les revenus ont cependant chuté de 9,7% en données comparables.Le groupe de luxe publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publiera son chiffre d'affaires annuel.Au troisième trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2020/21, Nacon a affiché un chiffre d’affaires de 48,7 millions d'euros, en hausse de 20,3%, porté par la performance des casques RIG et la hausse des ventes du back catalogue de jeux (+216% à 6,9 millions d'euros). Au total, les ventes de jeux ont cependant reculé de 19,7% à 13,8 millions d'euros. Les Accessoires poursuivent leur forte croissance avec un chiffre d’affaires de 32,5 millions d'euros, en progression de 58,7%.Devant l'incertitude liée à l'aggravation de la situation sanitaire et l'absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l'attente de dispositifs de soutien sectoriel de l'Etat, Pierre & Vacances étudie plusieurs mesures en vue de faire face à cette situation inédite, y compris l'instauration de négociations amiables éventuellement encadrées avec ses différents partenaires, et le renforcement de ses fonds propres. A ce jour, aucune modalité, ni aucune décision n'ont été arrêtées. Le groupe tiendra informé, le cas échéant, le marché de toute évolution future.Sanofi est en discussions avec deux laboratoires, dont Pfizer, pour fabriquer leurs vaccins contre le Covid-19, a indiqué ce matin Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie sur BFM. Le laboratoire français pourrait annoncer les conclusions de ces discussions très prochainement.Le groupe spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Valneva et l’Institut Butantan ont annoncé lundi soir la signature d’un accord final pour le développement, la production et la commercialisation du candidat vaccin à dose unique de Valneva contre le chikungunya, VLA1553, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Cette annonce fait suite à la signature d’une lettre d’intention liante en mai 2020. La collaboration s’inscrit dans le cadre du contrat de financement de 23,4 millions de dollars que Valneva a conclu avec la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) en juillet 2019.