Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 26 mai 2020

Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, qui a prononcé le 29 avril dernier la liquidation judiciaire de la société Bourbon Corporation, Euronext procédera à la radiation des actions Bourbon. Pour rappel, l'ensemble des actifs et activités de Bourbon Corporation ont été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP), devenu le nouvel actionnaire de Bourbon Maritime et propriétaire des marques Bourbon.Le groupe Capelli a finalisé un accord majeur avec CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, pour la vente de 911 logements. " Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40 000 logements à engager dans les 12 prochains mois ", a expliqué le promoteur immobilier.L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le spécialiste du recyclage et des services aux entreprises publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'équipementier aéronautique dévoilera son chiffre d'affaires annuel.Inventiva a annoncé lundi soir que l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (China National Intellectual Property Administration – CNIPA) a approuvé un nouveau brevet qui concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques en Chine jusqu'en juin 2035. Ce nouveau brevet couvre, entre autres, l'utilisation de lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé de la société, pour le traitement de la NASH, la fibrose hépatique, l'insuffisance rénale chronique et le trouble fibrotique pulmonaire.Klépierre a annoncé avoir rouvert la plupart de ses centres en Europe. Le spécialiste des centres commerciaux précise que depuis le début du mois de mai, les mesures restrictives mises en place pour contenir la propagation de la Covid-19 ont été progressivement assouplies dans tous les pays où la société est présente permettant ainsi la réouverture graduelle de ses centres.Madvertise a annoncé que dans le contexte exceptionnel de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, son conseil d'administration, réuni le 18 mai 2020, a pris la décision de reporter l'Assemblée Générale Mixte de ses actionnaires, initialement prévue le 30 juin 2020 à une date ultérieure, et au plus tard au 30 septembre 2020.Mare Nostrum a publié un excédent brut d'exploitation (EBE) au titre de l'exercice 2019 en hausse de 17% à 3,6 millions d'euros. Le résultat net (part du groupe) du spécialiste des prestations de services en ressources humaines dans les domaines du BTP, de l'industrie, du transport, de la logistique et des services ressort à 300 000 euros contre 1,2 million un an plus tôt. Le groupe a indiqué que depuis le début de la crise sanitaire, il s'attache à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements.Mercialys a indiqué que suite à l'autorisation de réouverture des commerces et la levée du confinement de la population décrétées par le gouvernement, les centres commerciaux du groupe ont été en mesure d'accueillir à nouveau, dès le 11 mai 2020, du public sur la totalité de leur surface commerciale (hors espaces de loisirs et restauration sur place). La société ajoute que cette réouverture intégrale des centres, effectuée dans des conditions de santé et sécurité optimales, s'accompagne d'un niveau de fréquentation satisfaisant, témoin de l'ancrage des sites au sein de leurs communautés.Novasep, fournisseur de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, et Lysogene, société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat pour le développement et la fabrication de LYS-GM101, un candidat médicament de thérapie génique utilisant le AAVrh 10 destiné au traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie neurodégénérative de surcharge lysosomale rare.Oncodesign et la société chinoise HitGen ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la "Drug Discovery" intégrée (IDDS) nommée "DRIVE-for small molecules" visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes. DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.OSE Immunotherapeutics SA a annoncé la signature d'un contrat de crédit non dilutif d'un montant de 7 millions d'euros avec un groupe de banques françaises, qui permet à la société de renforcer sa trésorerie et contribue à faire avancer ses programmes de développement préclinique et clinique. Le groupe précise que ce financement, accordé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) mis en place dans le contexte de la pandémie de Covid-19, renforce la trésorerie de l'entreprise et lui permet d'étendre sa visibilité financière du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2021.Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d'administration de L'Oréal du 12 mai 2020 a décidé que l'Assemblée Générale Mixte, convoquée initialement au Palais des Congrès à Paris, lieu affecté par des mesures administratives, se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, au siège administratif de la Société.Sanofi a annoncé, ce lundi, son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. Il ajoute que l'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron. Le groupe précise qu'un supplément de prospectus provisoire relatif à l'offre sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %.Vinci a annoncé que le groupement d'entreprises composé d'ETF (mandataire), filiale d'Eurovia, et de Mobility, filiale de Vinci Energies, a été choisi par la Société du Grand Paris pour réaliser le marché d'équipements et de travaux de voies ferrées et caténaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du réseau du Grand Paris Express.