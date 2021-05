Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 26 mai 2021

© AOF 2021

Adocia a déposé trois familles de brevets pour le traitement de maladies métabolique dont l'obésité, mais également le NASH (Stéato-Hépatite Non Alcoolique), le diabète de type 2 et les maladies neuro-dégénératives. Ces brevets portent sur des combinaisons d'hormones à courte durée d'action administrées au moyen d'une pompe. Les premiers résultats précliniques obtenus sur souris obèses avec une combinaison glucagon-exenatide (BioChaperone GluExe) montrent une perte de poids de 25% contre 15% pour l'exenatide seul après 14 jours de traitement.La foncière Argan a annoncé la livraison à son client Amazon d'une nouvelle plateforme logistique près de Metz (57). Le chantier sur l'ancienne Base Aérienne 128 de Frescaty sur la commune d'Augny touche à sa fin, après 18 mois de travaux. Avec une implantation de 50 000 m² au sol optimisé sur 4 niveaux ce nouveau site développera au total 185 000 m², dont 5 000 m² de bureaux.Capelli a remporté un projet emblématique de réhabilitation immobilière de 7 310 mètres carrés en plein cœur de Paris. Le programme " Cour des Loges " a vocation à développer un bâtiment pilote en faveur du " déjà-là " : inaugurant ainsi l'appel à projet " Réinventer Paris 3 " visant à transformer des bureaux en logements et préfigurant de ce que devrait être la reconstruction de la " ville sur la ville ".Engie a annoncé ce jour la cession de 3,7 millions d'actions de GTT représentant 10 % du capital social de la société, par voie de placement privé accéléré, au prix de 67 euros par action, soit avec une décote de 7% sur le cours de clôture de GTT lundi. Engie a également annoncé l'émission simultanée d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total de 290 millions d'euros ne portant pas intérêt (zéro coupon) et ayant une maturité de 3 ans, avec une prime d'échange de 20% par rapport au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément.Le volailler publiera (après Bourse) publiera ses résultats annuels.Novacyt annonce l'expansion de son portefeuille de produits VersaLab avec le lancement de VersaLab Portable pour offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient. Novacyt estime que VersaLab Portable est un nouvel élément important de sa stratégie commerciale, car le groupe cherche à étendre sa portée dans le domaine du dépistage dans le secteur privé, notamment sur les marchés à l'international.OSE Immunotherapeutics a annonce que le premier volontaire sain a été inclus dans l'essai clinique de Phase 1 évaluant CoVepiT, son vaccin contre le Covid-19, et a reçu une administration du produit. Cet essai clinique de Phase 1 évalue la tolérance, la réactogénicité et l'immunogénicité de deux schémas posologiques de CoVepiT chez 48 adultes volontaires sains, précédemment vaccinés ou non par un vaccin déjà autorisé contre le Covid-19.Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Lundi, Saint-Gobain a inauguré dans le sud de la Malaisie, dans l'Etat de Johor, une nouvelle usine qui produira des solutions avancées pour le marché de la construction à Singapour et en Malaisie. Sur un site de 50 000 m2, les nouvelles installations seront dédiées à la fabrication d'une large gamme de solutions d'étanchéité et de chimie de la construction, sans oublier les solutions d'impression 3D pour asseoir le positionnement de Saint-Gobain comme pionnier sur ce segment émergent.Total a finalisé son entrée dans le capital de Hysetco, société française qui développe la mobilité urbaine à hydrogène. Hysetco détient la première flotte de taxis hydrogène au monde, lancée en 2015 et exploitée dans la région Île-de-France sous la marque Hype, ainsi que des stations de recharge d'hydrogène. Le projet Hype a pour ambition de démontrer pour la première fois à grande échelle la viabilité des véhicules à hydrogène zéro émission pour la mobilité urbaine.Le ministère des transports de l’État d’Alberta (Canada) a attribué à Carmacks, filiale canadienne d’Eurovia (Vinci Construction), le projet d’élargissement de la voie express A40 dans le sud de la ville de Grande Prairie (450 km au nord-ouest d’Edmonton). Les travaux, d’un montant de 62,5 millions d’euros (92 millions de dollars canadiens), commenceront en mai 2021.