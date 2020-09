Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 29 septembre 2020

0

Dontnod Entertainment a fait état au titre du premier semestre d'un bénéfice net en progression de 64% à 667 000 euros. L'Ebitda économique, qui compte le résultat d'exploitation le crédit d'Impôt Jeux Vidéo, a reculé de 25% à 1,74 million d'euros. Afin d'accompagner les 6 lignes de production en cours, les charges de personnel, en augmentation de 27,4%, se sont élevées à 8,8 millions d'euros. L'éditeur de jeux vidéo affiche une progression de 19,9% de ses produits d'exploitation économiques à 10,8 millions d'euros, dont 6,99 millions de revenus (- 10,5%).Le fonds britannique Amber Capital, qui possèderait 1,9% du capital de Suez, a tranché en faveur de Veolia. Selon la presse, il a adressé une lettre au conseil d'administration d'Engie lui recommandant d'accepter l'offre de Veolia. Pour le fonds, il s'agitait d'une "opportunité unique (...) qu'il est urgent de saisir". Le fonds abandonne ainsi Suez à son rival Veolia. Ce n'est guère une surprise de la part d'Amber qui stigmatisait au début de l'été 2019 l'incapacité du management de Suez à créer de la valeur.Fnac Darty annonce, ce jour, être entrée en négociation exclusive avec Mirage Retail Group en vue de la cession de 100 % de sa filiale néerlandaise BCC, pour un prix symbolique. Celle-ci est une marque d'électronique grand public établie de longue date aux Pays-Bas, avec un réseau de distribution dense et de qualité composé de 62 magasins, une forte présence digitale et des capacités logistiques omnicanales performantes.Manitou a présenté à son Comité Social et Économique Central un projet de réorganisation en France caractérisé par la réduction de 63 postes de structure. Une période de volontariat serait ouverte afin de limiter les licenciements contraints. Associé aux actions déjà mises en œuvre dans les autres pays où le groupe est présent, notamment aux USA, en Inde et au Brésil, ainsi qu'à la décision du conseil d'administration de renoncer à proposer le versement du dividende au titre de l'exercice record 2019, ce projet contribuera au maintien des capacités d'investissement nécessaires.Novacyt a signé un nouveau contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (Department of Health and Social Care ou DHSC) de ses instruments de tests rapides PCR q16 et q32, les kits exsig Covid-19 Direct et genesig SARS-CoV-2 Winterplex. Il s'agit du deuxième contrat important conclu avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) pour Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du Groupe, au cours de la pandémie Covid-19.Pernod Ricard a réalisé une émission obligataire d'un montant total de deux milliards de dollars comprenant trois tranches Long 7 ans, Long 10 ans et 30 ans. L'émetteur de ces obligations est Pernod Ricard International Finance LLC, filiale détenue à 100% par Pernod Ricard SA, le garant de ces obligations. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon moyen de 1,79% et une maturité moyenne de 14,5 ans.Quadient (ex Neopost) a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre du premier semestre 2020 (clos fin juillet). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 21 millions d'euros sur la période, en baisse de 54,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. De son côté, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) ressort à 61 millions d'euros, en baisse de 34,2% sur un an.Tarkett a annoncé qu'il anticipait des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché et que, par conséquent, il mettait à jour ses perspectives pour 2020. Ainsi, même si le spécialiste des revêtements de sol constate que la tendance des ventes au troisième trimestre est encore inférieure au niveau de l'année dernière dans la plupart des segments, il anticipe une baisse des coûts de plus de 60 millions d'euros: plus de 45 millions liés aux actions structurelles, et plus de 15 millions grâce à la chute des prix des matières premières.Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Total a signé l'acquisition de la société ‘Blue Point London' auprès du Groupe Bolloré. Dans ce cadre, Total reprend la gestion et l'exploitation du réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres avec plus de 1600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique. L'actuel réseau Source London, créé en 2010, a été développé en coopération avec les municipalités londoniennes (‘'Boroughs'') et représente à ce jour plus de la moitié des points de charge en opération dans Londres.La société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.