Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 3 janvier 2023

Dans le cadre de la préparation de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’administration de Delta Drone s’est réuni hier. Parmi l’ensemble des sujets traités, figurait une disposition technique visant à entériner la conclusion d’un avenant à la convention de fiducie. Pour rappel, la Société a constitué le 15 septembre 2022 une fiducie-gestion dans le cadre d'equitization des obligations simples. La Fiducie est gérée par la société de gestion Equitis Gestion en qualité de fiduciaire dans le cadre d'une convention de fiducie conclue le même jour entre le fiduciaire et la société.



GTT

A la suite d'une analyse approfondie des trains de sanctions européens N°8 et 9 interdisant notamment les prestations d'ingénierie au bénéfice de sociétés russes, le Groupe GTT annonce qu'il arrête ses activités en Russie. A compter du 8 janvier 2023, le contrat avec Zvezda sera suspendu et les interventions de GTT se limiteront, sur les deux méthaniers les plus avancés, à assurer la sécurité des projets et l'intégrité de la technologie, dans le respect des sanctions internationales en vigueur. S'agissant des projets de GBS, les modalités de départ de GTT sont en cours de finalisation.



Orpea

Orpea annonce avoir effectué deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros fin décembre 2022, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin dernier. Le groupe de prise en charge de la dépendance rappelle par ailleurs être engagé dans la négociation d'une restructuration financière, visant à financer son plan de refondation et à sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.



Sensorion

Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui avoir recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept de Phase 2a du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine. Le cisplatine et d'autres dérivés du platine sont des agents chimio-thérapeutiques essentiels pour le traitement de nombreux cancers.



Veolia

Par courrier reçu le 2 janvier 2023, la société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 décembre 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 34 995 230 actions Veolia Environnement représentant autant de droits de vote, soit 4,90% du capital et 4,80% des droits de vote de cette société.



Vergnet

Le site de production de Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, à Servian (près de Béziers) vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds. Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.



Voltalia

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, sa notation extra-financière attribuée par Sustainalytics (groupe Morningstar), l'une des premières agences de notation ESG au monde. La gestion des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) par Voltalia a été évaluée par l'agence de notation Sustainalytics. Le résumé du rapport d'évaluation souligne que la gestion des thématiques ESG est maîtrisée et que les risques associés sont réduits. Voltalia se classe pour la quatrième année consécutive parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables.



© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BLACKROCK, INC. -1.05% 708.63 0.00% CAC 40 0.77% 6648.99 0.00% DELTA DRONE -4.00% 0.0048 6.38% GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ -3.61% 96.2 -0.15% MORNINGSTAR, INC. -1.34% 216.59 0.00% ORPEA -1.97% 6.7 10.27% S&P GSCI PLATINUM INDEX 1.04% 290.6963 0.00% SENSORION 6.53% 0.3995 1.35% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 1.85% 72.3223 2.29% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.28% 24.94 3.63% VERGNET S.A. 240,270.37% 6.49 -24.93% VOLTALIA SA 1.39% 17.48 1.06%