Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 30 mai 2023

Aujourd'hui à 08:53 Partager

Boostheat

Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce le lancement de Caliper, le premier démonstrateur de sa solution IoT Edge, dédiée à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits. Avec Caliper, les entreprises industrielles ont désormais la possibilité d'accéder à une nouvelle solution logicielle IoT Edge qui leur permet d'optimiser les performances de leurs produits et de leurs opérations de maintenance, tout en réduisant les coûts et en déployant des solutions plus efficaces.



OKwind

Groupe OKwind (spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie renouvelable dédiés à l'autoconsommation) annonce le renforcement de sa participation au capital de la société Purecontrol, acteur spécialisé dans les solutions innovantes de pilotage pour la gestion de l'eau, l'industrie et la performance énergétique.



Rexel

Rexel annonce l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas, renforçant ainsi sa capacité à saisir les opportunités en forte croissance d'électrification en Europe. L'acquisition de Wasco permettra à Rexel de bénéficier des opportunités liées à la transition énergétique. Cette acquisition reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise de Wasco et l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente, à savoir la Commission européenne.



Scor

François de Varenne, Directeur général par intérim de Scor du 26 janvier 2023 au 30 avril 2023, et membre du Comité Exécutif en charge des Investissements, des Technologies, de la Transformation et de la Corporate Finance pour le Groupe, est nommé Directeur financier et Directeur général adjoint. Il conserve le périmètre de ses anciennes fonctions, auxquelles s'ajoute, à effet immédiat, la direction financière du Groupe. Ian Kelly, qui occupait jusqu'alors le poste de Directeur financier de SCOR, quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.





Teleperformance

Teleperformance annonce que Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, procédera à la cession d'actions Teleperformance, en plusieurs transactions pour un montant de l'ordre de 25 000 actions, dans l'objectif de faire face à la charge fiscale immédiatement payable aux États-Unis, déclenchée par l'acquisition définitive des actions de performance attribuées dans le cadre du plan du 29 juillet 2020. Le nombre d'actions cédées ainsi que les prix unitaires moyens seront notifiés à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



TotalEnergies

En lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc. de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, annoncée le 27 avril 2023, ConocoPhillips a notifié TotalEnergies le 26 mai 2023 de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd. TotalEnergies recevra de ConocoPhillips un paiement comptant au closing de 4,03 milliards de dollars canadiens (soit environ 3 milliards de dollars américains).



Valeo

Valeo ett DiDi Autonomous Driving annoncent un accord de coopération stratégique et d'investissement. Les deux entités ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome.