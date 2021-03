Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 30 mars 2021

© AOF 2021

ACTIALe concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes pour l'automobile et les télécoms a publié ses résultats annuels.ALSTOMAlstom a décroché auprès de la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) un contrat qui prévoit la conception, la fabrication, la fourniture, les essais et la mise en service de 234 voitures de métro, ainsi que la formation du personnel approprié, pour la ligne 4 de Mumbai et son extension (Wadala-Kasarvardavali-Gaimukh). La commande s'élève à 220 millions d'euros (1 854 crores INR).CARMILAAinsi qu'annoncé le 17 février dernier, Carmila a décidé de proposer à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 18 mai prochain le versement d'un dividende de 1 euro par action. Il sera proposé aux actionnaires d'opter pour le paiement en action de ce dividende entre le 26 mai et le 9 juin (inclus), par demande auprès de l'intermédiaire financier de la société. En cas d'absence d'exercice de l'option avant le 9 juin 2021(inclus), le dividende sera payé uniquement en numéraire.HERIGEL'entreprise de négoce de matériaux de construction publiera (après Bourse) ses résultats annuels.HOFFMANN GREENPénalisé par la pandémie, Hoffmann Green Cement Technologies a accusé en 2020 une perte nette de 6,1 millions d'euros contre 4,3 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle courante est ressortie à 5,8 millions après une perte de 3,08 millions en 2019. Le cimentier "décarboné" a enregistré une perte sur Ebitda de 4,1 millions, contre une perte de 1,85 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 504 000 euros après 620 000 euros en 2019. Ce chiffre d'affaires correspondant principalement à la vente au volume de ciments, représentant 1 775 tonnes.LAGARDERESur proposition d'Arnaud Lagardère, le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé Pierre Leroy en qualité de Président Directeur Général, en remplacement d'Arnaud Nourry qui quitte le Groupe dans le cadre d'une séparation amiable. Sur proposition de Pierre Leroy, le conseil d'administration d'Hachette Livre a également nommé ce jour Fabrice Bakhouche en qualité de Directeur Général Délégué.METABOLIC EXPLORERAu 31 décembre 2020, le résultat net global de Metabolic Explorer est ressorti à -9,7 millions d'euros, contre -8,4 millions à fin 2019, conforme aux attentes de la biotech. Le résultat net a lui affiché une perte de 8,9 millions d'euros, après -8,27 millions lors de l'exercice précédent. Le niveau de charges opérationnelles du Groupe s'établit à 12,5 millions d'euros, en hausse de 19,9%. Le chiffre d'affaires est passé de 350 000 à 50 000 euros en 2020. Metabolic Explorer dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 18,2 millions d'euros contre 26,6 millions au 31 décembre 2019.PLANET MEDIACompte tenu des discussions en cours, notamment avec les parties prenantes du litige " Addict Media ", le groupe de média digital Planet Media a annoncé le report de la réunion du Directoire, dont l'ordre du jour était l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Par conséquent, celui-ci se tiendra dès que possible et les comptes annuels seront publiés à l'issue de la tenue de cette nouvelle réunion.QUADIENTQuadient a réalisé en 2020 un résultat net part du groupe de 40 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s'élève à 152 millions contre 185 millions en 2019, reflétant principalement la baisse du chiffre d'affaires et la gestion active des coûts, tant au niveau du coût des ventes que des dépenses opérationnelles. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s'établit à 14,7% du chiffre d'affaires en 2020 contre 16,2% en 2019. L'Ebit courant a atteint 152 millions, ou 145 millions hors reprise de complément de prix.VINCIGatwick Airport Finance plc, la holding de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de Vinci Airports, a annoncé le lancement d'une émission obligataire d'un montant de 400 millions de livres sterling. Le produit de l'émission serait affecté aux besoins généraux de la société, dont un transfert d'environ 325 millions de livres sterling en faveur de l'aéroport de Londres Gatwick.VOLTALIAVoltalia a annoncé avoir remporté un nouveau projet solaire de 100 mégawatts en Albanie. Il s'agit du second projet remporté par l'entreprise dans le pays en l'espace de moins d'un an. Ce projet de 100 mégawatts, dénommé Spitalla, a été remporté au terme d'un appel d'offres lancé par le Ministère des Infrastructures et de l'Energie en novembre dernier. Il portait sur l'attribution d'un contrat de concession de 30 ans, sur un terrain de 121 hectares situé dans la région de Dürres, sur la côte adriatique, à une trentaine de kilomètres de la capitale Tirana.