Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 4 avril 2023

Alstom

La Société du Grand Paris a attribué au groupement Colas Rail / Alstom, dont Colas Rail est mandataire, le marché voie ferrée, profil aérien de contact et équipements linéaires du deuxième lot de la ligne 17 du Grand Paris Express. D'une longueur de 26,5 km, la ligne 17 s'étendra sur 13 communes et reliera 9 gares entre Saint-Denis Pleyel et Le Mesnil-Amelot en moins de 25 minutes, pour faciliter les déplacements de près de 565 000 habitants.



Argan

Au 1er trimestre 2023, Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts, a enregistré des revenus locatifs de 45,2 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance est principalement liée à l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, ainsi qu'à la révision des loyers au 1er janvier 2023.





Bilendi

Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients dévoilera annoncera ses résultats annuels.



Bio-UV

Concepteur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets, Bio-UV affiche un EBITDA qui s'est établi à 7 millions d'euros en 2022, en progression soutenue de 77% par rapport à 2021. La marge d'EBITDA s'est encore améliorée à 13,7% sur l'exercice 2022, contre 11,7% en 2021. Son résultat d'exploitation, qui s'est élevé à 4,1 millions d'euros en 2022, a quadruplé par rapport à l'exercice précédent (1 million d'euro). Le groupe a enregistré un résultat net part du groupe de 2,4 millions d'euros, en progression de 251%, représentant une marge nette de 4,7% contre 2,1% un an plus tôt.



Bluelinea

Le spécialiste de la " Silver économie "publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre et ses résultats annuels.



BNP Paribas

BNP Paribas a annoncé la signature définitive des accords désignant la banque comme partenaire exclusif de la captive de Stellantis en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Ces marchés " stratégiques " représentent environ 40% de toutes les nouvelles immatriculations de véhicules neufs en Europe, a précisé la banque. BNP Paribas Personal Finance multiplie ainsi presque par deux ses actifs en Allemagne et au Royaume-Uni ; ses encours augmentent d'environ 6 milliards d'euros contre 10 milliards d'euros actuellement, " avec un potentiel de croissance important ".



L'Oréal

L'Oréal a annoncé la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe sur la base de 2,525 milliards de dollars de valeur d'entreprise. Elle a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022. Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec une présence naissante en Chine où le premier magasin a ouvert ses portes en 2022. Fondée en 1987, Aesop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps.



Orange

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier, au regard du règlement de l'Union européenne sur les concentrations, le projet de création d'une entreprise commune par Orange et MasMovil. Bruxelles craint que l'opération ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture au détail de services mobiles et fixes à haut débit, ainsi que d'offres groupées "multiple-play" en Espagne.



Plant Advanced Technologies

Le groupe PAT (Plant Advanced Technologies) annonce qu'il " industrialise la production d'une nouvelle génération de compléments alimentaires via les technologies d'ingénierie métabolique de sa filiale Cellengo ". Spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, il lance le programme N'GINS (Nouvelle Génération d'Ingrédients Nutraceutique Santé), qui vise à mettre sur le marché des compléments alimentaires à base de nouvelles classes de polyphénols " identique nature " et produits avec un faible impact environnemental.



Sanofi

Sanofi annonce que, publiés dans The Lancet et The Lancet Haematology, les résultats de deux études ayant évalué l'efficacité et la sécurité du fitusiran, un petit ARN interférent expérimental pour le traitement prophylactique de l'hémophilie A ou B, de l'adulte et de l'adolescent, témoignent que ce médicament expérimental a le potentiel de transformer la prise en charge actuelle de l'hémophilie et de répondre aux besoins non pourvus des personnes atteintes de cette maladie, indépendamment du type d'hémophilie et de la présence ou non d'inhibiteurs.



Sidetrade

La plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises communiquera ses résultats annuels.



Stellantis

Stellantis a annoncé une nouvelle organisation pour le financement et le leasing de ses services en Europe, " simplifiant et renforçant sa capacité multimarque avec les nouveaux services financiers " de Stellantis (anciennement Banque PSA Finance) et Leasys (consolidation des activités des agences Leasys et Free2move Lease). Le constructeur automobile a ainsi annoncé l'entrée en vigueur de ses accords avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance.



Stellantis France annonce avoir confirmé à ses partenaires sociaux son intention de recruter 1 200 salariés pour l'année 2023 pour les métiers de la production, de l'ingénierie et du commerce après avoir recruté 1 050 personnes en 2022 en France. Le constructeur ajoute que 13 000 de ses salariés ont été formés aux enjeux de l'électrification en 2022.



Synergie

Le groupe de services en ressources humaines dévoilera ses résultats annuels.



Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat qualifié de significatif auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co. Ltd. pour le projet " Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation " d'une capacité de 3 millions de mètres cubes par jour, en Chine. Un contrat significatif représente un montant compris entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il porte sur la conception du procédé (PDP), l'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED), ainsi que sur la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL de 0,8 million de tonnes par an.