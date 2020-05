Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 5 mai 2020

0

Dans le contexte sanitaire post-confinement lié au covid-19, Bigben annonce le lancement d'une gamme de sprays désinfectants, de stérilisateurs UV et de kits sanitaires pour éliminer plus de 99% des bactéries massivement présentes sur les smartphones, tablettes, écrans numériques et de nombreux objets du quotidien tel que les cartes de crédit et les clés sans oublier les mains.BNP Paribas a publié un résultat net (part du groupe) au premier trimestre 2020 en baisse de 33,2% à 1,282 milliards d'euros. La banque précise qu'hors impact de la crise sanitaire le résultat serait en progression de 6,7%. Le produit net bancaire (PNB) de l'établissement est en recul de 2,3% à 10,888 milliards d'euros. Le résultat brut d'exploitation du groupe s'établit à 2,731 milliards d'euros, en hausse de 1,3%. Le résultat d'exploitation est de 1,305 milliard, en baisse de 32,3%. Les frais de gestion sont en baisse de 3,5% à 8,157 milliards.EssilorLuxottica a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3,784 milliards d'euros, en baisse de 10,1 % (- 10,9 % à taux de change constants). Pour le spécialiste franco-italien de l'optique, cette performance témoigne d'une bonne résistance dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent. Le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires avait continué à se dégrader en avril. Pour autant, il table sur un rattrapage de la demande lorsque la crise s'estompera, faisant du secteur de l'optique l'une des premières catégories indispensables à redémarrer.Gaumont a annoncé que s'il n'est pas possible à ce jour, d'évaluer le coût pour le groupe de l'actuelle pandémie, celui-ci sera significatif sur l'exercice 2020. La société rappelle qu'aujourd'hui dans le monde, toutes les salles de cinéma sont fermées alors que les tournages des films comme ceux des séries sont interrompus. Dans ces conditions, l'entreprise a suspendu ses activités de production et de distribution tout en développant la vente des films de son catalogue aux plateformes et aux chaînes de télévision, en demande accrue de programmes.ECA Group, une société du groupe Gorgé, a annoncé l'obtention d'un contrat de 20 millions d'euros pour la modernisation de robots dédiés à la guerre navale des mines. D'une durée de 48 mois, ECA Group va moderniser les capacités de déminage de son client, une marine dont la nationalité n'est pas révélée, afin d'améliorer ses performances contre les mines marines.Oeneo a publié un chiffre d'affaires annuel en croissance de 8% à périmètre et taux de change constants à 290,3 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020. Le spécialiste du vin précise que son conseil d'administration proposera de ne pas verser de dividende au titre de l'activité 2019-2020. Il ajoute que l'exercice 2020-2021 sera logiquement plus affecté par les conséquences de la crise sanitaire en cours, dont les effets négatifs sur la consommation mondiale de vin avec en particulier les fermetures des cafés-hôtels-restaurants.Sanofi a annoncé les premières données d'un essai clinique pivot en ouvert, à un seul groupe de traitement, consacré à l'inhibiteur PD-1 Libtayo® (cemiplimab) de Sanofi et Regeneron chez des patients atteints d'un carcinome basocellulaire (CBC) au stade avancé ayant progressé ou présentant une intolérance à un traitement antérieur par inhibiteur de la voie Hedgehog (HHI).Scor a placé avec une nouvelle obligation catastrophe (cat bond), Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC. La société précise que cela lui fournit une couverture pluriannuelle de 200 millions de dollars contre les risques d'ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada. Elle ajoute que la période de risque couverte par Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC s'étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. Le groupe précise que cette émission a reçu l'agrément de la Banque Centrale d'Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises.Total a réalisé au premier trimestre 2020 un résultat net part du groupe de 34 millions de dollars, en chute de 99% après la prise en compte des effets de stocks pour 1,4 milliard de dollars liés au plongeon du pétrole. Le résultat net ajusté part du groupe a reculé de 35% à 1,78 milliard. Le cash-flow a reculé, lui, de 31% à 4,5 milliards. La rentabilité des capitaux propres s'est établi à 9,8% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, contre 11,7% un an plus tôt. La compagnie pétrolière souligne le maintient d'une bonne solidité financière avec un taux d'endettement de 21%.Vinci a annoncé que son conseil d'administration s'est réuni le 4 mai 2020 sous la présidence de Xavier Huillard en vue de convoquer l'assemblée générale mixte des actionnaires pour l'approbation des comptes de l'exercice 2019. Cette assemblée se tiendra le 18 juin 2020 au siège social de la société à Rueil- Malmaison, exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, conformément à l'article 4 de l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020.