Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 6 avril 2021

AB SCIENCEAB Science et l'Université de Chicago ont signé un accord de licence exclusif pour mener des recherches sur la prévention et le traitement des humains infectés par des nidovirus, coronavirus et picornavirus. Cette collaboration fait suite à la découverte par l'Université de Chicago que le masitinib, la molécule vedette de la biotech française, inhibe la principale protéase (3CLpro) nécessaire au cycle de réplication du virus SRAS-CoV-2.AIR FRANCE-KLMAir France-KLM a dévoilé un plan de mesures de renforcement du capital avec pour objectif de renforcer son bilan, de préparer la reprise et de repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable. Dans un communiqué, la compagnie franco-néerlandaise a ainsi annoncé une série de mesures concernant Air France, qui ont été approuvées par la Commission européenne dans sa décision d'autoriser une opération de 4 milliards d'euros de l'Etat français pour recapitaliser Air France et sa holding.ALSTOMAlstom a annoncé jeudi soir l'acquisition d'Helion Hydrogen Power. Cette société, filiale à 100% d'Areva Energies Renouvelables, est spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance, complétant ainsi le savoir-faire d'Alstom en matière de technologie hydrogène. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.AXAAXA a annoncé avoir placé avec succès une émission de dette subordonnée verte d'1 milliard d'euros à échéance 2041. En 2019, l'assureur a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d'investissements vert à 24 milliards d'euros d'ici 2023. Avec cette émission, Axa renforce cet objectif à hauteur d'un milliard d'euros, pour atteindre 25 milliards d'euros.MNDNorthern Caucasus Resort (NCR), premier organisme de développement du tourisme de montagne en Russie, a choisi MND dans le cadre d'une consultation internationale pour la réalisation de deux projets de développement majeurs de transport par câble dans la station de ski de Mamison. Au coeur de cette nouvelle destination touristique russe, le groupe français délivrera une télécabine 10 places et un télésiège 6 places, pour un montant total de 17,5 millions d'euros.NACONNacon a annoncé avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition du studio Passtech Games. Son équipe de développeurs est spécialisée dans la création de jeux d'action rogue-like. L'éditeur de jeux vidéo explique que cette acquisition contribue à renforcer son positionnement éditorial sur les niches très porteuses des jeux à destination des gamers les plus engagés, sur PC comme sur consoles.SOCIETE DE LA TOUR EIFFELLa Société de la Tour Eiffel a annoncé la signature de plus de 4 600 mètres carrés sur son Parc de Nanterre (73 625 mètres carrés) portant ainsi son taux d'occupation à plus de 90 % contre 56 % fin 2016 lors de son acquisition. Il a récemment accueilli Mitsubishi Electric Europe sur 1 360 mètres carrés de bureaux et activités et l'AFPA, L'Etablissement Public Chargé de la Formation Professionnelle des Adultes, sur un bail de 1 780 mètres carrés de bureaux et activités.SUEZSuez a signé un accord de cession de son activité Recyclage et Valorisation en Australie à Cleanaway Waste Management Limited (Cleanaway). Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Suez 2030, a souligné le numéro deux mondial des services à l'environnement. Selon ce dernier, cet accord permet spécifiquement à Veolia de prendre le contrôle de cet actif, à travers une offre publique, notamment sur la base de la proposition faite par Suez à Veolia le 21 mars 2021, ou à travers une acquisition directe des activités australiennes R&V (Recyclage et Valorisation).VALNEVAValneva a annoncé des résultats initiaux positifs pour la partie A de l’étude clinique de phase 1/2 de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le Covid, VLA2001. Sur la base de ces résultats, le groupe prévoit d’initier une étude clinique de phase 3 d’ici la fin du mois d’avril 2021, sous réserve de l’approbation de l’autorité de santé britannique.VEOLIAVeolia a pris acte du communiqué du 2 avril 2021 de l'AMF qui considère que les modifications que Suez a apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais, combinées au soutien à la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et acceptée par le conseil d'administration, portent atteinte aux principes de transparence et d'intégrité du marché, de loyauté dans les transactions et la compétition, ainsi qu'au libre jeu des offres et de leurs surenchères.