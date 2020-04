Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 7 avril 2020

0

La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, a confirmé la promesse de soutien des gouvernements français et néerlandais à la compagnie aérienne frappée de plein fouet par le Covid-19. "Le groupe dispose d'une trésorerie de 6 milliards d'euros, mais nous aurons besoin rapidement d'un soutien financier", souligne la dirigeante au Figaro. Selon cette dernière, Air France a perdu en quelques jours, le mois dernier, "95 % de son activité, avec la fermeture de beaucoup de pays que nous desservons".Amoeba a annoncé lundi soir l'émission de la 1ère tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) de son financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 26 OCA numérotées de 1 à 26 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.Edenred a annoncé la création du fonds " More than ever " pour soutenir ses collaborateurs les plus vulnérables ainsi que les restaurateurs, fortement impactés par les mesures de confinement. Ce fonds sera notamment abondé par la réduction de 20% du dividende 2019 à 0,7 euro par action, la baisse de 25% de la la rémunération du PDG, Bertrand Dumazy, et la réduction de la rémunération des membres du comité exécutif du groupe et de son conseil d'administration.Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'administration d'Europlasma a décidé de tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2020 à huis clos. Compte tenu de la situation particulière, la société accepte de recevoir et de traiter, dans la mesure du possible, les questions écrites des actionnaires afférentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire jusqu'au 24 avril 2020 midi. Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée Générale Extraordinaire par audioconférence.Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.Lagardère a supprimé son dividende en raison de la crise et des annonces gouvernementales. Le groupe a également décidé de créer un " fonds solidaire Covid ", doté de 5 millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives du groupe en faveur de ses salariés et collaborateurs dans le monde, ainsi que, dans la mesure du possible, ses partenaires, qui tous subissent les effets importants de cette crise inédite.Nexity a estimé qu'il était trop tôt pour chiffrer l'impact que cette crise aura sur les comptes de Nexity en 2020, la principale inconnue étant constituée par la durée de la période de confinement. Dans l'attente, Nexity a suspendu l'ensemble de ses objectifs et perspectives données au marché. Par ailleurs, le promoteur immobilier a baissé de 26% son dividende 2019 et distribué en 2020, à 2 euros par action.Pharmagest a annoncé le rachat par sa filiale Malta Informatique de 56,27% de la start-up PandaLab, qui a développé un outil de messagerie instantanée sécurisée pour les professionnels de santé. A ce jour, la solution est utilisée par plus de 5 000 utilisateurs professionnels de santé pour plus de 300 000 messages mensuels échangés. Cette opération permet à Malta Informatique et à la Division Solutions pour Établissements Sanitaires et Médico-Sociaux du groupe de renforcer leurs offres de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients.Sanofi a finalisé le projet de restructuration lié à Praluent (alirocumab) avec Regeneron Pharmaceuticals, Inc. À compter du 1er avril 2020, Sanofi aura l'entière responsabilité de Praluent en dehors des États-Unis et Regeneron l'entière responsabilité de Praluent aux États-Unis. Cette restructuration simplifie la collaboration sur les anticorps entre les deux entreprises, augmente l'efficacité et rationalise les opérations relatives à Praluent.Sogeclair a annoncé lundi soir que le dividende de 0,90 euro par action, annoncé le 18 mars dernier et soumis à l’Assemblée Générale du 14 mai prochain, serait mis en paiement le 20 mai. Le détachement du coupon interviendrait le 18 mai.Tikehau Capital a annoncé, conjointement avec City Developments Limited (CDL), une société immobilière de premier plan cotée à Singapour, l'augmentation de leurs participations respectives dans IREIT Global, une foncière cotée à Singapour focalisée sur le marché immobilier européen, et dans laquelle le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement,a investi en novembre 2016.En ligne avec sa stratégie de gestion dynamique de son portefeuille d'actifs et son objectif de cessions pour un montant de cinq milliards de dollars sur 2019-2020, Total poursuit la vente de plusieurs actifs non-stratégiques dans les secteurs de l'Exploration-Production (Brunei) et du Marketing & Services (Sierra Leone et Libéria). Ces cessions représentent une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.Compte tenu de la nature sans précédent de la situation causée par l'épidémie du Covid-19 et du manque de visibilité, Verallia retire ses objectifs financiers annuels 2020 tels qu'annoncés le 20 février. Le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires fera un point détaillé à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre, le 28 avril.Wavestone a annoncé que du fait du contexte incertain dans lequel va se dérouler l'année 2020, le directoire et le conseil de surveillance de la société, au cours de leurs réunions de lundi, ont d'ores et déjà prévu de ne pas soumettre à l'assemblée générale du 28 juillet prochain la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019/20. Le cabinet de conseil ajoute que sur le plan de la trésorerie, il n'a pas constaté pour l'instant d'allongement des délais de règlement de ses clients.