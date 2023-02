Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 7 février 2023 07/02/2023 | 09:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Abeo

L'entreprise d'équipements de sport et de loisirs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Aramis

Aramis Group, leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce l'inauguration de son deuxième centre de reconditionnement de véhicules d'occasion au Royaume-Uni, premier marché de vente de véhicules d'occasion en Europe avec plus de 6,5 millions d'unités vendues en 2022.



BNP Paribas

Au titre du quatrième trimestre 2022, BNP Paribas a vu son bénéfice net reculer de 6,7% à 2,15 milliards d'euros, A la faveur de la remontée des taux, le produit net bancaire, à 12 1 milliards d'euros, progresse de 7,8% par rapport au quatrième trimestre 2021, ressortant légèrement au-dessous des attentes. Sur la période, le coût du risque, qui mesure le niveau de provisions passées dans ses comptes pour risque de crédit, a augmenté de 51,6% à 773 millions d'euros.



CBO Territoria

La foncière de développement multi-régionale présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Herige

Le groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Hexaom

Le promoteur immobilier spécialisé dans les maisons dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Intrasense

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, s'associe à l'Institut Cancer de Montpellier (ICM) pour valider puis déployer en situation réelle sa nouvelle plateforme logicielle dédiée à la prise en charge des patients en oncologie. Les équipes médicales de l'ICM ont été sollicitées pour évaluer le prototype et les premières versions de la solution avec l'ambition de l'utiliser dans leur pratique quotidienne.



Fill Up Média

Fill Up Média a annoncé la signature d'un partenariat avec Imediacenter, la régie publicitaire retail du groupe Auchan. Concrètement, Fill Up Média aura en charge la commercialisation d'un inventaire sur l'offre IMALL, qui comprend un parc d'écrans implantés dans plus de 60 galeries commerciales à travers le territoire, ainsi que la mise en œuvre de ces campagnes publicitaires auprès d'annonceurs locaux pour une durée de 2 ans.



GenSight Biologic

GenSight Biologics annonce le tirage de 8 millions d'euros au titre de la première tranche de son contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement. La société biopharmaceutique spécialiste des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central utilisera le produit de ce tirage afin de soutenir la préparation de la mise sur le marché en Europe fin 2023 de son Lumevoq, visant le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



Linedata

Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 172,7 millions d'euros en 2022, en croissance organique de 1,9%. " Celle-ci provient de la dynamique des activités de Services en Asset Management et de la bonne tenue du segment Lending & Leasing ", a commenté l'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. En données publiées, la hausse est ressortie à 7,8% du fait de l'impact favorable du dollar.



Metabolic Explorer

L'entreprise de biochimie annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Rubis

Le distributeur d'énergie présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



















© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABEO SA 0.00% 20.3 9.43% ARAMIS GROUP -0.53% 4.11 -1.62% BNP PARIBAS 0.36% 61 14.08% CAC 40 -0.24% 7122.56 11.74% CBO TERRITORIA 0.00% 3.7 2.49% FILL UP MÉDIA 0.34% 5.86 -35.96% GENSIGHT BIOLOGICS S.A. -0.64% 3.4 1.78% HERIGE -0.86% 34.4 6.44% HEXAOM -0.50% 19.9 7.53% INTRASENSE 0.46% 0.434 33.33% LINEDATA SERVICES 0.00% 49.3 6.94% METABOLIC EXPLORER 3.37% 1.288 2.98% RUBIS 0.90% 25.66 3.37% SII -1.51% 52.1 16.65%