Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 7 juillet 2020

0

AIR LIQUIDEAir Liquide et le port de Rotterdam ont annoncé le lancement d'une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025. Il s'agit de l'un des plus grands projets européens de développement de camions à hydrogène et d'infrastructures connexes. Il contribuera à améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2 d'environ 100 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 110 millions de kilomètres parcourus.ARTEAArtea a signé la cession d'un des immeubles du programme de 130 logements à Meyreuil pour 5,5 millions d'euros. Cette cession en bloc de 27 logements porte le taux de pré-commercialisation à 85%. Des discussions sont en cours pour la cession d'un ensemble de 5 logements qui porteraient le taux de pré-commercialisation à 90%. La plupart des immeubles de ce programme seront livrés cette année. Le dernier immeuble objet de la récente cession sera lui livré mi 2021.BICBIC a annoncé la nomination, à compter de lundi 6 juillet, de Jim DiPietro au poste de conseiller stratégique de Gonzalve Bich, directeur général de la société. Jim DiPietro quitte ses fonctions de directeur général délégué et directeur financier. En conséquence, Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que directeur financier et membre du comité exécutif. Chad Sponer était précédemment directeur financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé.BOOSTHEATLe fabricant de chaudières publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.CGGSercel, une filiale de CGG spécialisée dans les équipements destinées au secteur pétrolier, a pris une participation de 34% dans AMBPR, une start-up qui conçoit et commercialise des robots autonomes dédiés au traitement (sablage et peinture) des ouvrages métalliques de grandes dimensions, dans les domaines maritimes ou de l'énergie. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Les deux sociétés ont également signé un accord de partenariat industriel exclusif aux termes duquel Sercel fabriquera les robots AMBPR sur son site de Saint-Gaudens en France.ENGIE/EIFFAGEEiffage et Engie viennent de remporter, en groupement (50/50), la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression des tunnels des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Le montant du marché s'élève à 58 millions d'euros selon la répartition suivante : 31 millions d'euros pour Eiffage et 27 millions d'euros pour Engie. Pilotée par Eiffage Énergie Systèmes, l'opération porte sur l'ensemble de la ligne 16 de la gare de Saint-Denis Pleyel à la gare de Noisy-Champs. Pour la ligne 17, il concerne la partie comprise entre la gare Le Bourget RER et la gare Triangle de Gonesse.FIGEAC AEROL'équipementier aéronautique publiera ses résultats annuels.GAUSSINGaussin Manugistique a remporté une commande ferme de 150 ATM Full Elec de la part de son distributeur Blyyd. Les véhicules sont destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution. A ce jour, une cinquantaine d'ATM Full Elec ont déjà été vendus. Les véhicules équipent déjà près d'une vingtaine de sites logistiques en France.GETLINKEn juin, le trafic des navettes camions de Getlink a baissé de 11% à 108 325 malgré la reprise progressive de l'activité économiques suite aux déconfinements successifs. Depuis le début de l'année, ce trafic a reculé de 18%. Le trafic passagers a chuté, lui, de 69% à 73 079. Ce chiffre est à mettre en perspective avec les restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière. Depuis le 1er janvier, ce trafic accuse un repli de 52%.HERIGEHerige a annoncé, l'arrivée au sein du groupe de Benoît Hennaut. Celui-ci prendra, dans les prochaines semaines, après une période de passation, la suite d'Alain Marion au poste de président du directoire. Benoît Hennaut est ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique). Il est également président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du comité stratégique de l'AIMCC, une des grandes fédérations professionnelles de la construction.ICADEIcade Promotion a vendu en "vente en l'état futur d'achèvement" (VEFA) à Primonial REIM l’ensemble immobilier Urban Ivry, un programme mixte de 25 000 mètres, réparti en 2 bâtiments. Le prix de vente est de 109 millions d’euros. La livraison de l’ensemble est prévue pour le début du quatrième trimestre 2022. Ce programme prévoit trois résidences, 1 200 mètres carrés de bureaux et un hôtel 3 étoiles B&B (175 chambres).INVENTIVAAu 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 52,2 millions d'euros contre 46,9 millions d'euros au 31 mars 2020 et 35,8 millions d'euros au 31 décembre 2019. La biotech spécialisée contre la Nash (stéatohépatite non alcoolique) estime que sa trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 Juin 2020 seront suffisants pour financier ses activités opérationnelles jusqu'au troisième trimestre 2021.MAUNA KEAMauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, a annoncé avoir procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 22,5 millions d'euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d'investissement (BEI). L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.NETGEMNetgem a acquis le fonds de commerce de Comcable, opérateur local Très Haut débit sur les réseaux d'initiative publique. Cette opération sera réalisée via sa filiale française, qui gérera les 3.500 abonnés repris, et en particulier leur fournira les dernières innovations de l'offre Videofutur tels que le service de streaming TV multi-écrans myVideofutur et la Box 4K. Le fondateur de Comcable, Philippe Le Gall, rejoint les équipes de Netgem pour assurer la continuité et apporte son expertise en matière de Très Haut débit.PHARMAGEST INTERACTIVEPharmagest Interactive a annoncé la nomination de Grégoire de Rotalier, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, en tant que Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest. Il aura notamment pour responsabilité la poursuite du développement de sa Division (6 sociétés, 200 personnes) et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe. Par ailleurs, l'Assemblée Générale a voté l'élargissement du Conseil d'Administration et entériné la nomination de Grégoire de Rotalier en qualité d'administrateur.QUADIENTL’Assemblée générale de Quadient a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, avec un taux de participation des actionnaires de 64,084%. Ces derniers ont notamment approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,35 euro par action. Le dividende sera détaché le 7 septembre prochain et mis en paiement le 9 septembre.SODEXOSodexo a revu à la baisse sa prévision de ventes pour son quatrième trimestre fiscal dans le sillage de la publication d'un troisième trimestre très dégradé. Le groupe de restauration collective a été frappé de plein fouet par le confinement qui l'a privé d'importants marchés, comme les entreprises, les écoles et universités. Le groupe familial table désormais sur une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 27% contre - 15% auparavant. Par conséquent, la baisse du chiffre d'affaires au second semestre est attendue à -28%. Sur l'exercice, le repli ressortirait à 13,7%.SOITECSoitec a signé un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse, a indiqué le groupe français spécialisé dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants.VOLTALIAVoltalia annonce avoir signé un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. " Disponible à partir de l'automne 2020 dans le sud de la France, puis progressivement dans toute la France d'ici fin 2020, il démocratise l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un service simple et abordable ", a souligné le spécialiste des énergies renouvelables.