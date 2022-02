Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 8 février 2022

© AOF 2022

AUREA a affiché au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 56,6 millions d'euros en progression de 38% (+35% en organique) par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020, qui avait quasiment retrouvé le niveau d'activité précédant la crise de la Covid-19. Les résultats de l'exercice 2021 du spécialiste de la régénération des déchets seront publiés le 28 avril 2022 après bourse.BNP Paribas a réalisé une performance soutenue en 2021. La diversification du groupe et la capacité à accompagner les clients et l'économie de façon globale ont soutenu la croissance des revenus par rapport à 2020 (+4,4%) et 2019 (+3,7%). Le développement des plateformes à coût marginal et la poursuite des mesures d'efficacité ont permis au groupe d'investir tout en dégageant des effets de ciseaux positifs sur l'année, malgré l'augmentation de la contribution au FRU (Fonds de Résolution Unique).Dans le cadre de son programme de contrôles sur le parc nucléaire, EDF ajuste son estimation de production nucléaire 2022 à 295 – 315 TWh, contre 300 – 330 TWh. L'estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement de 340 – 370 TWh, sera ajustée dès que possible.Shell et GTT vont coopérer pour développer des technologies de pointe permettant le transport de l'hydrogène liquide (LH2). Cet accord de coopération fait partie intégrante de la stratégie de Shell visant à développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène s'appuyant sur des technologies de transport d'hydrogène liquéfié évolutives et sûres. C'est dans cette perspective que GTT concevra le design préliminaire d'un hydrogènier, ainsi que celui du système de confinement destiné à un hydrogènier de taille moyenne.Au quatrième trimestre 2021, le Groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 289,2 millions d'euros, en hausse de 6,5% (+1,5% à périmètre constant) par rapport à la même période du précédent exercice. Malgré la croissance, l'activité a été fortement perturbée par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment. Sur l'année, le chiffre d'affaires frôle ainsi le milliard d'euros et s'établit à 996,6 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2020 (+9,7% à périmètre constant).Navya a réalisé un chiffre d'affaires de 10,16 millions d'euros en 2021, en baisse de 5% par rapport à 2020. La société a commercialisé 19 navettes Autonom Shuttle l'année dernière, contre 23 unités en 2020 à un prix moyen par véhicule stable entre les deux exercices. La région EMEA est le premier marché de la société, représentant 59% des ventes annuelles devant la région APAC (36%). Les revenus de l'activité Véhicules s'établissent à 6 millions d'euros.Nicox a annoncé que le développement futur du NCX 4251 sera axé sur la sécheresse oculaire. Cette décision fait suite à des résultats post hoc encourageants de l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 et à une réunion positive avec la FDA. Les résultats, annoncés le 30 novembre 2021, suggèrent une efficacité du NCX 4251, suspension ophtalmique de propionate de fluticasone à 0,1% administrée une fois par jour dans la réduction de symptômes de sécheresse oculaire, chez des patients présentant un score plus élevé pour un signe clé de la sécheresse oculaire.Suite au scandale qui secoue Orpea depuis deux semaines, Mirova a dû sortir du bois. Celui qui se présente comme un actionnaire engagé de la finance durable, et détenait 3,9% du capital de l'exploitant d'Ehpad à fin décembre 2021, a rendu public une lettre adressée au président du conseil d'administration d'Orpea. Mirova demande une refonte du modèle et l'adoption du statut " d'entreprise à mission ".A l'occasion de la finale du Super Bowl, événement télévisé majeur aux Etats-Unis, Rémy Cointreau va lancer sa première publicité télévisée de sa marque de gin The Botanist. Diffusée aux Etats-Unis et sur l'ensemble des réseaux sociaux, cette large campagne viendra également soutenir le secteur de l'hospitalité, partenaire historique de la marque depuis son entrée sur ce marché en 2014.Nissan a publié aujourd'hui les résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022 couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022 (période du 1er octobre au 31 décembre 2021) se traduira, après retraitements IFRS, dans le résultat net du quatrième trimestre 2021 de Renault Group par une contribution positive estimée à 124 millions d'euros.Au 31 décembre 2021, le volume d’affaires de Spartoo s’est élevé à 213,7 millions d'euros, en croissance de 10,3%. Le spécialiste de la mode en ligne confirme ainsi son objectif de croissance du volume d’affaires supérieure à 10% par rapport à 2020.Technip Energies a acquis une participation de 16,3% dans X1 Wind. X1 Wind est une startup du secteur des énergies renouvelables qui a conçu un flotteur innovant et disruptif pour éolienne offshore avec des avantages environnementaux et opérationnels notables.Technip Energies est le principal investisseur de ce tour de financement, auquel participe également le fonds du Conseil européen de l'innovation (EIC) détenu par la Commission européenne, conseillé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et certains actionnaires historiques de X1 Wind.