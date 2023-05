Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 9 mai 2023

Aujourd'hui à 08:56

Bolloré

CMA CGM va racheter les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de la réalisation de l'opération, ont fait savoir les deux sociétés françaises. Le groupe Bolloré avait indiqué le 18 avril être entré en négociations exclusives avec CMA CGM après avoir reçu une offre d'achat spontanée de l'armateur marseillais, sur la base d'une valeur d'entreprise (hors trésorerie et dette) de cinq milliards d'euros.



Cabasse

La société française d'audio haute-fidélité annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.





Euroapi

Euroapi annonce la signature d'un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, une partie intégrante du groupe L'Oréal spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables et garantissant des ingrédients exclusifs et performants pour répondre de manière durable aux besoins de beauté des consommateurs du monde entier. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).



Forsee Power

Forsee Power, acteur des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Mathieu (entreprise familiale appartenant au Groupe Fayat) a choisi d'équiper ses balayeuses et laveuses de voirie avec les systèmes de batterie de Forsee Power pour permettre des opérations zéro émission en milieu urbain. Les véhicules intègreront Zen 8 Slim, une batterie polyvalente et ultra-mince développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway.





GTT

GTT a reçu, à Shanghai, une approbation de principe de la part de Bureau Veritas pour la conception d'un grand pétrolier " Dual Fuel " au Gaz Naturel Liquéfié. Cette approbation fait partie d'un projet de développement commun, débuté en mai 2022 et mené à bien par Shanghai Waigaiqiao Shipyard (SWS), chantier naval de renommée mondiale et leader de la construction de pétroliers, et Bureau Veritas (BV), un leader mondial de l'inspection et de la certification.



Lacroix

Le fabricant d'équipements électroniques présentera ses résultats du premier trimestre.



Latecoere

Latecoere et ses partenaires se sont entendus sur les principes d'un accord de recapitalisation, comprenant une augmentation de capital d'au moins 100 millions d'euros, ainsi qu'une réduction significative de la dette. Cet accord donne à Latecoere une base solide pour continuer à répondre aux besoins de croissance de ses clients. Il lui permettra de mettre en œuvre ses objectifs industriels et de confirmer le rôle central de la France et de Toulouse dans cette perspective.



Rothschild & Co

Le groupe communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



TotalEnergies

TotalEnergies annonce l'acquisition de la société espagnole Iber Resinas, acteur du recyclage mécanique de plastiques pour des applications durables. Grâce à cette opération, TotalEnergies augmente sa production de polymères circulaires en Europe, complète sa gamme de produits recyclés et renforce l'accès à la matière première grâce au réseau de fournisseurs d'Iber Resinas. Dotée de deux usines près de Valence (Espagne), Iber Resinas recycle des plastiques (polypropylène, polyéthylène et polystyrène) issus de déchets ménagers et industriels.