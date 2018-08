Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 08 août 2018

0 0

Air France-KLM a enregistré une croissance de 1,9% de son trafic (Air France, KLM, Hop!, Transavia) en juillet. La compagnie a transporté 9,8 millions de passagers, en progression de 1,7%. Concernant la seule activité passagers chez Air France, KLM et Hop!, le trafic a augmenté de 1,5% et 8,1 millions de passagers ont été transportés. Cet indicateur a augmenté de 1,5%.Gour Medical souhaite apporter des précisions d'informations en complément du communiqué de presse du 18 Juillet 2018 sur son activité du premier semestre 2018. Cette communication intervient alors que la société spécialisée dans les solutions vétérinaires pour les animaux de compagnie senior a pu observer d'importantes variations sur le cours de bourse au cours des dernières semaines. Au vu des projets et de la situation actuelle de la société, ces variations ne lui semblent pas justifiées.Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), et AdriNet, société basée en Croatie, ont annoncé leur partenariat afin d'accélérer l'adoption sur toute la zone Adriatique des réseaux LoRa - bas débit et longue portée – basés sur les produits Kerlink.Natixis a nommé Jean-Philippe Adam Senior Country Manager Espagne et Portugal de la Banque de Grande Clientèle. Il a pris ses nouvelles fonctions le 24 juillet 2018 tout en conservant ses missions actuelles de responsable de la plateforme Amérique Latine de la Banque de Grande Clientèle (BGC) et de la coordination des opérations de la BGC au Canada.Au cours deuxième trimestre 2018, Prologue a vu sa croissance organique s'accélérer, avec une progression de ses ventes de 9,6% à 20,65 millions d'euros. Sur le premier semestre, la croissance interne a atteint 7,3% pour un niveau total de facturation de 39,8 millions d'euros. La société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation disposait au 30 juin 2018 d'une trésorerie significative de 8,8 millions d'euros. Positionné sur des marchés porteurs, Prologue anticipe au cours des prochains trimestres une nouvelle progression de ses ventes.Voltalia a remporté deux nouveaux projets solaires en France métropolitaine, pour une puissance totale installée de 8,9 MW. Les projets lauréats de Laspeyres (5 MW) et de Jonquières (3,9 MW) bénéficieront d'un contrat de vente d'électricité avec complément de rémunération d'une durée de 20 ans. Ils devraient être respectivement mis en service en 2020 et en 2019.