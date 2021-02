Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 10 février 2021

© AOF 2021

Le résultat net part du groupe d'Air Liquide s'établit à 2,435 milliards d'euros en 2020, en hausse de 8,6% en croissance publiée et de 11,2% hors change. Le résultat net récurrent part du groupe atteint 2,341 milliards d'euros, en hausse de 1,5 % et de 4,4% hors change. Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint 3,79 milliards, stable en croissance publiée (- 0,1%) mais en hausse comparable de 3,6%. La marge opérationnelle s'établit à 18,5%, en amélioration de 120 points de base et de 80 points de base hors effet énergie.Le groupe Akka, leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité, a annoncé la création de la Société d'Ingénierie, de Construction et d'Exploitation de la Ferromobile (SICEF), qui rassemble des investisseurs initiaux dans le cadre du projet Flexmove. Flexmove est un projet de mobilité multimodale lancé en janvier 2020, centré sur un véhicule électrique qui peut être conduit comme une voiture normale sur la route, mais qui peut également circuler sur les voies ferrées grâce à une technologie "pneu à rail" spéciale.La filiale de leasing automobile de la Société Générale a publié ses résultats annuels.La société de gestion d'actifs a publié ses résultats annuels.AST Groupe a publié un chiffre d'affaires 2020 de 175,8 millions d'euros, en repli de 13%. Le constructeur et promoteur de maisons individuelle a notamment connu une croissance séquentielle en fin d'exercice, puisque le chiffre d'affaires du second semestre, qui s'établit à 95,1 millions d'euros, a progressé de 18% par rapport au premier. Il a même progressé de 1,4% par rapport à la même période en 2019.Les actionnaires minoritaires de Natixis vont bénéficier d'une offre de rachat de BPCE, a confirmé la banque après la clôture de la Bourse de Paris. La maison-mère de la banque d'affaires propose 4 euros par actions contre un dernier cours coté de 3,7 euros, pour les 29,3% du capital qu'elle ne détient pas encore. Natixis avait été mis sur le marché à 19,55 euros fixé en fin 2006. 2,8 millions de particuliers avaient alors participé à l'opération.La société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Après le succès du plan stratégique Confiance+ lancé en décembre 2017, Fnac-Darty a annoncé la présentation d'un nouveau plan stratégique lors de la publication de ses résultats annuels, le 23 février prochain à 17h45. Une conférence analystes et investisseurs aura lieu le même jour à 18h30, sous format digital, à la suite de la présentation des résultats annuels et sera animée par Enrique Martinez, Directeur général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur financier.Au quatrième trimestre de l'exercice 2020, le groupe Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 millions d'euros en progression de 10,5% (+8,6% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité ressort en repli de 3,5% (-4,9% en comparable) à 600,4 millions d'euros. L'activité Négoce (56% du chiffre d'affaires) a reculé de 3,6%, alors que l'activité Industries du Béton a progressé de 10,9% à 114,4 millions d'euros. L'activité Menuiserie Industrielle a elle reculé de 6,2% à 131,8 millions d'euros.Orpea a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son exercice 2020. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires record de 3,92 milliards d'euros, en hausse de 4,9% sur un an. En organique, le chiffre d'affaires est stable. La croissance à données publiées résulte des acquisitions notamment en Irlande en maisons de retraite, en France en santé mentale et des acquisitions ciblées d'établissements indépendants.Société Générale a réalisé au troisième trimestre 2020 un bénéfice net en baisse de 28,1% à 470 millions d'euros. Le produit net bancaire a reculé de 6% à 5,838 milliards. Le résultat brut d'exploitation a reculé de 13% à 1,487 milliard tandis que le coût net du risque s'est établi à 689 millions contre 371 millions un an plus tôt. Les analystes financiers prévoyaient un coût du risque de 993 millions d'euros selon les estimations IBES de Refinitiv. Pour 2020, le groupe accuse une perte nette de 258 millions pour PNB en repli de 10,4% à 22,1 milliards.Ubisoft a légèrement relevé sa prévision moyenne de résultat opérationnel ajusté pour l'exercice 2020/2021. L'éditeur de jeux vidéo vise désormais un résultat opérationnel ajusté compris entre 450 et 500 millions d'euros, soit 475 millions d'euros en moyenne, contre de 420 à 520 millions auparavant, soit 470 millions d'euros en moyenne. Le net bookings, l'équivalent des revenus, est, lui anticipé entre 2,22 et 2,28 milliard d'euros contre de 2,2 à 2,35 milliards d'euros auparavant.La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.