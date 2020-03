Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 11 mars 2020

0

La société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats annuels.bioMérieux a annoncé le lancement à venir de trois tests visant à répondre à l'épidémie de Covid-19. Le spécialiste français du diagnostic in vitro finalisé le développement du test SARS-Cov-2 R-Gene. Ce test PCR (réaction en chaîne par polymérase) en temps réel a été validé cliniquement sur un type de prélèvement respiratoire et sera disponible dès fin mars. Il devrait bénéficier rapidement d'un marquage CE et fera l'objet d'une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA-Emergency Use Authorization) auprès de la FDA.Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuels.Carmat a atteint d'un point d'étape majeur avec le franchissement d'une durée de support individuel record de 2 ans avec sa bioprothèse dans le cadre de l'étude Pivot. "C'est aujourd'hui une nouvelle importante pour Carmat. En effet, dans le cadre du développement clinique, nous mesurons à la fois l'efficacité et la sécurité de notre bioprothèse, dont la durabilité est une variable prépondérante pour les patients", a souligné le directeur général de la medtech, Stéphane Piat.A l'occasion de son Assemblée Générale des actionnaires, Catana explique que son carnet de commandes lui permet d'ores et déjà de garantir une facturation de 100 millions d'euros sur l'exercice en cours 2019/2020 confortant son objectif de chiffre d'affaires. Ce carnet de commandes est également long puisque 57 millions d'euros de commandes assorties d'acomptes sont d'ores et déjà positionnées sur l'exercice 2020/2021. Le groupe reste " vigilant sur l'évolution de la crise sanitaire mondiale et ses éventuelles conséquences, mais ne dispose pas d'éléments concrètement défavorables à ce stade ".Drone Volt et Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, ont signé un protocole d'entente visant à convenir de l'industrialisation et de la commercialisation exclusive d'un drone dédié à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension. " Ce drone est unique en son genre, puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous tension au moyen de capteurs développés par les équipes du Centre de recherche d'Hydro-Québec, ce qui évite l'interruption du service d'électricité ", explique le constructeur de drones civils professionnels.Ipsen présentera 13 nouveaux abstracts (résumés) lors de la 17e conférence annuelle de l'European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS), qui se déroule du 11 au 13 mars 2020 pour la première fois de façon virtuelle, ainsi que la publication simultanée de l'étude Presto dans la revue médicale Advances in Therapy. Ces données soutiennent l'approche personnelle d'Ipsen auprès des patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) et/ou d'acromégalie et des professionnels de santé qui traitent ces pathologies.L'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) ses résultats annuelsMcPhy a enregistré une perte nette de 6,3 millions d'euros en 2019 contre une perte de 9,5 millions d'euros en 2018. La perte opérationnelle courante s'est aussi réduite, passant de 9,4 à 6 millions d'euros entre 2018 et 2019. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a bénéficié d'un chiffre d'affaires en progression de 43% à 11,4 millions d'euros. McPhy a renforcé sa structure financière.L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Neoen a été retenu pour 13 MW de capacité de stockage dans le cadre de l'Appel d'Offres Long Terme (AOLT) organisé par le gestionnaire de transport et de distribution RTE (Réseau de Transport d'Électricité). La capacité fournie par le producteur d'énergies renouvelables se répartira entre deux projets. Le premier, remporté dans le cadre de la session 2021-2027, est composé de batteries lithium-ion, pour une puissance totale de 7 MW, et sera situé en région Bretagne ; le second, attribué dans le cadre de la session 2022-2028, représente une puissance de 6 MW.Nicox a amendé avec Ocumension Therapeutics l'accord de concession de licence conclu en mars 2019 allouant à Ocumension les droits exclusifs pour le développement et la commercialisation de Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le traitement de la conjonctivite allergique sur le marché chinois. Selon les termes de l'amendement, Ocumension détient désormais les droits exclusifs de Zerviate dans la majorité des pays d'Asie du Sud-Est.L'exploitant de casinos publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le résultat net (part du Groupe) de Spie a rebondi de façon marquée en 2019, à 151,4 millions d'euros (+65,6 %). Le résultat net de l'exercice 2018 intégrait d'importantes charges exceptionnelles liées à des réorganisations majeures ainsi qu'à des cessions intervenues à la fin de l'année 2018.Le spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera ses résultats annuels.Le spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre